Die Nachfrage nach der luxuriösen Schokolade aus Dubai treibt die Preise in die Höhe. Der deutsche Topunternehmer Carsten Maschmeyer kritisiert die dahinterstehende Strategie scharf auf Social Media.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luxusschokolade im Berliner Luxushotel Adlon: Eine 500-Gramm-Tafel-Dubai-Schokolade mit Pistaziencreme kostet 69 Euro, das Angebot ist auf 50 Stück limitiert und schnell ausverkauft.

Kritik von Carsten Maschmeyer: Der Unternehmer kritisiert die Strategie der künstlichen Verknappung, die gezielt Nachfrage schafft, obwohl viele Menschen mit finanziellen Herausforderungen kämpfen.

Maschmeyer empfiehlt, Schokolade selbst herzustellen, um Kosten zu sparen und geschmacklich überzeugendere Ergebnisse zu erzielen. Mehr anzeigen

Seit Wochen macht die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllte Dubai-Schokolade für Schlagzeilen. Die Preise für diese Spezial-Schoggi steigen unaufhörlich, was Kritiker auf den Plan ruft.

Im Berliner Hotel Adlon wird seit dem 20. November eine 500-Gramm-Tafel dieser Schokolade für stolze 69 Euro angeboten. Das Angebot ist streng limitiert: Nur 50 Tafeln, die das Hotellogo tragen, sind erhältlich. Trotz des hohen Preises sind die Tafeln schnell vergriffen.

Der deutsche Unternehmer und «Höhle der Löwen»-Investor Carsten Maschmeyer äussert auf Social Media und seinem LinkedIn-Profil Bedenken über die Preisgestaltung, wie «watson.de» berichtet.

Er erklärt, dass Unternehmen durch künstliche Verknappung eine Nachfrage erzeugen, die ohne diese Strategie nicht existieren würde.

Maschmeyer kritisiert, dass Firmen wie das «Adlon» und der Schokoladenhersteller Lindt die Konsumentenpsychologie ausnutzen, indem sie das Angebot begrenzen und so den Reiz der Produkte erhöhen. Viele Menschen fallen laut Maschmeyer auf diese Strategie herein, obwohl sie in schwierigen Zeiten mit grundlegenden Ausgaben wie Miete und Lebensmitteln kämpfen.

Um dem Hype zu entkommen, rät Maschmeyer, die Schokolade selbst herzustellen. Dies sei nicht nur kostengünstiger, sondern vermutlich auch geschmacklich überzeugender.

