Fiala mit Doppelpack

Die Schweiz bodigt Finnland und macht den Viertelfinal-Kracher gegen Deutschland perfekt

Die Schweizer schliessen die Vorrunde an der WM in Tschechien mit einem 3:1-Sieg gegen Finnland ab. Als Gruppen-Zweiter treffen sie am Donnerstag im Viertelfinal wie schon 2021 und 2023 auf Deutschland. Es ist Zeit, den Erzrivalen zu bezwingen.