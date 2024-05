Europa-League-Final

Leverkusens Ungeschlagenheit endet mit Klatsche gegen Atalanta

Bayer Leverkusen verpasst den Triumph in der Europa League nach einer klaren Final-Niederlage gegen Atalanta Bergamo. Xhaka und Co. finden in Dublin nie wirklich ins Spiel und verlieren mit 0:3. Alle Tore im Video.