Kylian Mbappé spielt ab kommender Saison für Real Madrid. IMAGO/Sipa USA

Kylian Mbappé hat nun offiziell einen neuen Arbeitgeber gefunden. Er unterschreibt bei Real Madrid einen Vertrag bis 2029.

lih/dpa Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nun ist der Transfer fix: Kylian Mbappé wechselt ablösefrei zu Real Madrid. Mehr anzeigen

Es war ein offenes Geheimnis, dass Kylian Mbappé ab kommender Saison für Real Madrid seine Schuhe schnüren wird. Am Montagabend verkündet der Champions-League-Sieger offiziell den Transfer des französischen Superstars.

«Der Meister von Europa wird durch einen Weltstar ergänzt», schreibt Real Madrid auf seiner Website. Bei den Madrilenen unterschreibt Mbappé einen Vertrag bis 2029.

Kylian Mbappé ist nun ein Königlicher und erfüllt sich damit einen Herzenswunsch. «Ein Traum wird wahr», schreibt er bei Instagram. Er sei glücklich und stolz: «Niemand kann verstehen, wie aufgeregt ich gerade bin.»

Binnen zwanzig Minuten wurde nur dieser Beitrag, zu dem er Fotos aus Kindertagen mit Real-Trainingsanzug und unter anderem mit dem ehemaligen Real-Superstar Cristiano Ronaldo stellte, fast 180.000 Mal kommentiert.

Berichte: Handgeld in dreistelliger Millionenhöhe

Seinen Weggang von Paris Saint-Germain nach sieben Jahren hatte der pfeilschnelle Kapitän der französischen Nationalmannschaft bereits vor Wochen bestätigt. Schon vor zwei Jahren hatte er zu Real wechseln wollen, stattdessen hatte er seinen Vertrag bei PSG aber noch mal verlängert – bis Ende Juni 2024. Dass er nun zu Real gehen würde, war nur noch ein offenes Geheimnis, fraglich war lediglich der Zeitpunkt der Verkündung.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte er bei dessen Besuch im Quartier der Nationalmannschaft in Clairefontaine aber verraten: «Heute Abend.» Und so kam es. Diesmal nutzte Mbappé die Gelegenheit, um den so ersehnten Transfer perfekt zu machen. Eine Ablösesumme wurde nicht fällig, in solchen Fällen freuen sich Spieler und Berater aber in der Regel über ein üppiges Handgeld. Berichten zufolge soll es in diesem Fall bei 150 Millionen Euro liegen.