Wanderpapst Thomas Widmer

«Dort sieht es wegen des Galgens aus wie in einem Italowestern»

Jede Woche ist Thomas Widmer irgendwo in der Schweiz per pedes unterwegs. Ein Gespräch mit dem Wanderpapst über seine Wandersucht, Schweizer Wunder – und was das alles mit Roger Federer zu tun hat.

Von Bruno Bötschi