«Bei schönem Wetter bin ich oft auf meinem Gravel-Bike anzutreffen»: Bruno Bötschi über ein Ritual, das er jedes Wochenende pflegt. Bild: blue News

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen dem blue News-Redaktor Bruno Bötschi.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bruno Bötschi arbeitet seit bald neun Jahren als Redaktor bei blue News. Er betreut unter anderem die Rubrik «22 Sonntags-Fragen», welche im Oktober 2020 erstmals erschienen ist.

Heute erscheint der Fragebogen zum letzten Mal. Deshalb beantwortet nicht ein prominenter Mensch die Fragen, sondern Bötschi selbst.

Der Journalist verrät, was sein schönster Moment der vergangenen Wochen war und welchen Gegenstand er am Wochenende am meisten braucht. Mehr anzeigen

An den vergangenen 175 Sonntagen stellte blue News immer einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik die immer gleichen 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Nun wird ein neues Kapitel aufgeschlagen und die Rubrik «22 Sonntags-Fragen» erscheint zum letzten Mal. Statt einem prominenten Gast beantwortet deshalb Bruno Bötschi die 22 Fragen. Der blue News-Redaktor betreute in den vergangenen dreieinhalb Jahren diese Rubrik.

Den allerersten Fragebogen füllte Frank Baumann aus. Die 22 Antworten des Bestsellerautors und damaligen künstlerischer Leiter des Arosa Humorfestivals erschienen am 30. Oktober 2020.

Seither haben 175 bekannte Persönlichkeiten die immer gleichen 22 Fragen beantwortet. Schlagersängerin Beatrice Egli verriet, dass sie nicht so leicht aus dem Bett zu kriegen ist. Andreas Homoki, der Intendant des Zürcher Opernhauses, wollte es sich nicht mit dem Tessin verscherzen.

Krokus-Legende Chris von Rohr sagte, dass er am Sonntag nach dem Aufwachen immer zwei Stunden im Bett bleibe und schreibe. «Da bin ich noch klar und unberührt.» Und Jetset-Lady Irina Beller gab in der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» zu, dass Treue keine Stärke von ihr sei.

1. Bruno Bötschi, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Freundesofanetflixtanzenkinoessenmuseen.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Der Schnee war perfekt, der Himmel leuchtete blau und ich kurvte mit den Ski vom Brüggerhorn oberhalb von Arosa die Piste herunter.

3. Wenn Sie die Macht hätten, zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Ja.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Brot, Käse, Milch und Bärentatzen.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Fast alle meine Kleider kaufe ich im «Zämä»-Laden von Rainer Neusius in Zürich ein. Dort gibt es ein grosses Angebot an fairer und nachhaltiger Mode zu kaufen.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Ich würde gerne zusammen mit Grace Jones (die Sängerin ist eine der besten Entertainerinnen der Welt) und Alice Weidel (die deutsche Politikerin nimmt für sich Privilegien in Anspruch, die sie anderen Menschen abspricht) zu Abend essen.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Ich bin mit Roger Moore gross geworden, aber ich finde auch Daniel Craig cool. Wahrscheinlich auch deshalb, weil vor ein paar Jahren jemand meinte, ich hätte gewisse Ähnlichkeiten mit ihm.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Mit «Happy Valley» wurde ich vor knapp zehn Jahren zum Serienjunkie. Unvergessen bleibt mir «Las de la última fila» (ich musste bei jeder Folge weinen) auf Netflix. Zuletzt gesehen habe ich «Gomorah» (nicht mehr ganz neu und unglaublich brutal) und «Griselda» (Prädikat: nicht sehenswert).

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Fiji im Kaufleuten in Zürich. Die Auftritte des Berner Electroclash-Duos sind jedes Mal ein Spektakel.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

«Take My Breath» von The Weeknd und «Petite Putain» von Fiji.

«Der Schnee war perfekt, der Himmel leuchtete blau und ich kurvte mit den Ski vom Brüggerhorn oberhalb von Arosa die Piste herunter»: Bruno Bötschi über den schönsten Moment der vergangenen Wochen. Bild: blue News

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Sobald ich mit dem Jetzt verbunden bin, stehe ich auf.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Im Hotel gerne.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Bei der Beerdigung meiner Mutter im vergangenen Juni.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Velo und Handy.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Bei schönem Wetter bin ich oft auf meinem Gravel-Bike anzutreffen.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Fondue.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Mein aktuelles Gravel-Bike «Mads» in den Farben Pink und Hellblau vom Velogeschäft Zweiradgeber in Zürich.

18. Locarno oder Lugano?

Maggiatal.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

An meinen dreiwöchigen Landdienst auf einem Bauernhof in Chesalles-sur-Moudon VD.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Tanzen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Dass ich jeden Tag Sport mache.

22. Ihr Lieblingswitz?

Ich vergesse Witze immer sofort wieder. Und die beiden einzigen, die ich mir merken kann, erzähle ich nur live. Aber nicht, weil ich ein unglaublich begabter Witze-Erzähler wäre, sondern weil sie grenzwertig sind.

Bruno Bötschi füllte den Fragebogen schriftlich aus.

