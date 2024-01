«Wir essen jeden Sonntag zusammen einen ausgiebigen Brunch»: Karina Berger und Thomas Russenberger über ein Ritual, welches das Paar jedes Wochenende pflegt. Bild: Privat

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Karina Berger und Thomas Russenberger.

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verraten die beiden Eheleute, welche hartnäckige Gerüchte über sie schlichtweg nicht wahr sind und welches die schönsten Momente der vergangenen Wochen waren.

Berger und Russenberger geben zudem einen Einblick in ihr Familienleben: «Wir essen jeden Sonntag zusammen einen ausgiebigen Brunch.» Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast sind Karina Berger und Thomas Russenberger.

Sie teilen sich Bett und Büro: Karina Berger wurde 1988 zur Miss Schweiz, ein Jahr später zur Miss Globe gekürt. Später organisierte die heute 55-Jährige während zwei Jahrzehnten die Miss-Schweiz-Wahl.

Seit 2014 führt sie zusammen mit ihrem Mann Thomas Russenberger (56), einem ehemaligen Banker, die Eventagentur Russen&Berger, welche grosse und kleine Anlässe im In- und Ausland durchführt und organisiert.

1. Karina Berger und Thomas Russenberger, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Gäste oder Kochen.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Karina: Das U2-Konzert im «Sphere» in Las Vegas.

Thomas: Als Karina wieder nach Hause gekommen ist.

3. Wenn Sie die Macht hätten, zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Thomas: Ich würde nicht befehlen, sondern mit Argumenten überzeugen wollen.

Karina: Humanitären Waffenstillstand in Gaza.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Karina: Ich laufe jeden Samstag mit Joey, unserem Hund, zum Markt und kaufe dort frisches Brot ein.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Wir haben keine Präferenz von Brands. Viel entscheidender ist die Qualität und der Schnitt der Kleidung.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Thomas: Ich möchte nochmals die Möglichkeit haben, mit meiner verstorbenen Mutter Dede zu Abend zu essen.

Karina: Ich bin ein grosser Fan der altägyptischen Dynastie, also von den Herrschern Pharao Ramses II oder Echnaton. Beide prägten die Dynastie stark. Ramses der Grosse gilt als einer der bedeutendsten Herrscher des alten Ägypten. Echnaton erhob den Sonnengott Aton zum Gott über alle Götter und brachte die grösste Veränderung in der ägyptischen Religion.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Thomas: Sean Connery.

Karina: Ohne zu viel zu überlegen, wähle ich Sean Connery. Er weckt bei mir Kindheitserinnerungen ;-)

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Thomas: «Obliterated» – eine etwas andere, weil skurrile Agenten-Geschichte.

Karina: Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Serienfan. «Friends» bringt mich aber auch heute noch nach einem langen Tag zum Schmunzeln.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Thomas: Wir besuchten mit der ganzen Familie das Konzert von Queen und Marc Martel. Martel gilt als stimmliche Reinkarnation von Freddie Mercury.

Karina: Das U2-Konzert im «Sphere» in Las Vegas.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Karina: Ich liebe Musik. «Let’s go Crazy» von Prince, «Fame» von Irene Cara, «Can You Feel It» von The Jacksons, «Boogie Wonderland» von Earth Wind and Fire und viele mehr ...

Thomas: Ich bin nicht so musikaffin und kenne selten den Namen eines Liedes. Das heisst dann, dass mich meine Frau einfach mit auf die Tanzfläche reisst.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Thomas: Ich bleibe gerne noch eine halbe Stunde liegen.

Karina: Ich stehe in der Regel zwischen 8 und 9 Uhr auf und gehe mit unserem Hund Joey spazieren.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Nein. Dafür geniessen wir jedes Wochenende einen ausgiebigen Brunch am Familientisch.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Zuletzt im August, als wir als Touristen eine schöne Kirche in Bordeaux besucht haben.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Thomas: Wanderschuhe für den Spaziergang mit unserem Hund Joey am Nachmittag.

Karina: Meinen Laptop, um bei Pinterest die neusten Rezepte zu finden.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Wir essen jeden Sonntag einen ausgiebigen Brunch.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Wir beide lieben italienisches Essen, darum eher ein Tessiner Risotto.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Thomas: Vespa im Retro-Style.

Karina: Ich gebe zu, dass mich privat wie auch beruflich als Eventmanagerin, also immer mit viel Material im Schlepptau, mein Auto effizient von A nach B bringt.

18. Locarno oder Lugano?

Locarno. Es ist näher zu Christa Rigozzis zu Hause ;-)

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

An unsere frankofone Schweiz, die wir mehrmals im Jahr durchqueren, wenn wir zu unserem Haus in Frankreich fahren.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Relaxen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Thomas: Dass ich mit einer kühlen und arroganten Frau verheiratet bin ;-)

Karina: Dass ich kühl und arrogant bin ;-)

22. Ihr Lieblingswitz?

Wir kennen keine anständigen Witze ;-))))))))

Karina Berger und Thomas Russenberger füllten den Fragebogen schriftlich aus.

