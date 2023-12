«Jogging ist fix auf dem Programm, weil ich nirgends so viele gute Ideen habe wie allein im Wald»: Domenico Blass über ein Ritual, das er jedes Wochenende pflegt. Bild: Regula Müdespacher

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Autor Domenico Blass.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Domenico Blass ist freier Autor und ehemaliger Headwriter der Late-Night-Show «Giaccobo/Müller».

Der 57-jährige Zürischnurre begann vor 30 Jahren im «Züri-Slängikon» die kreativsten Släng-Ausdrücke zu sammeln.

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verrät Blass, was sein schönster Moment der vergangenen Wochen war und welchen Gegenstand er am Wochenende am meisten braucht. Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Domenico Blass.

Der 57-Jährige ist freier Autor und ehemaliger Headwriter der Late-Night-Show «Giaccobo/Müller». Blass schreibt bereits sein ganzes Berufsleben lang: Reportagen, Texte, Pointen, Sketches, Drehbücher und Theaterstücke. Und dies am liebsten in der Sprache, die ihm in die Wiege gelegt worden ist.

Auch deshalb begann er vor 30 Jahren, im «Züri-Slängikon» die kreativsten Släng-Ausdrücke zu sammeln. Über 18'000 Slang-Ausdrücke für gegen 2000 deutsche Begriffe sind bereits im Online-Lexikon hinterlegt.

Was sagt Domenico Blass als waschechte Zürischnurre dazu, dass das «Züri-Slängikon» im Wörterseh Verlag nun als Buch erschienen ist? «Das isch de füdliblutt Wahnsinn.»

1. Domenico Blass, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Jogging.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Als ich das «Züri-Slängikon» einer Freundin zum Geburtstag schenkte und es am Fest von Gast zu Gast wanderte, weil alle darin schmökern wollten.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Absolut! Aber nur, wenn ich überzeugt wäre, dass die Mehrheit letztlich davon profitieren würde. Etwa, wenn es darum ginge, mit unserem Verhalten weniger CO2 zu produzieren.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Äpfel. Unverzichtbar im morgendlichen Porridge.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Am ehesten wohl bei Scotch & Soda, weil ich gerne deren Hemden trage.

6. Mit wem würdet Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit dem amerikanischen Drehbuchautor Steven Molaro. Weil es ihm gelang, den Figuren der Sitcom «The Big Bang Theory» in der sechsten Staffel noch einmal ganz neue Seiten abzugewinnen.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Sean Connery, weil er noch ein bisschen archaischer war als der süffisante Roger Moore.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Mehrere. Aber sehr gerne «Young Sheldon», ein Spin-Off von Big Bang. Wird auch mit jeder Staffel besser – dank Steven Molaro.

«Als ich das ‹Züri-Slängikon› einer Freundin zum Geburtstag schenkte und es am Fest von Gast zu Gast wanderte, weil alle darin schmökern wollten»: Domenico Blass über den schönsten Moment der vergangenen Wochen. Bild: Regula Müdespacher

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Bligg im Kaufleuten in Zürich. Auch, weil ich die Ehre hatte, Bliggs Texte vor der Veröffentlichung gegenzulesen.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Bei keinem. Das tue ich meinem Umfeld nicht an.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Solange bis ich mich nicht mehr darüber ärgere, dass ich einmal mehr nicht ausschlafen konnte.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Nein. Das ist nur in Filmen romantisch.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Im Sommer, in Sant’Ana im bündnerischen Roveredo, weil das für mich ein Kraftort ist.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Das iPad, weil ich mich dann noch ausgiebiger als unter der Woche damit beschäftige, wie ich seine Nutzung mit Kurzbefehlen optimieren könnte.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Jogging ist fix auf dem Programm, weil ich nirgends so viele gute Ideen habe wie allein im Wald.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Nicht Fondue, weil ich davon immer zu viel esse.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen habt?

Das Velo, weil es mich in der Stadt auf direktem Weg von Tür zu Tür bringt, den Körper in Schwung hält und kein CO2 in die Welt hinaus bläst.

18. Locarno oder Lugano?

Locarno. Nur schon, weil mich mit dem Filmfestival viele Erinnerungen verbinden.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hört: Woran denken Sie?

Daran, dass ich schon lange wieder mal nach Lausanne fahren möchte.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Schlafen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Würde ich hier eines dementieren, würde ich es damit bloss bestätigen.

22. Ihr Lieblingswitz?

Der kürzeste Golfer-Witz: «Ich kann’s!»

Domenico Blass füllte den Fragebogen schriftlich aus.

Neuste Texte von Bruno Bötschi? Abonniere den Newsletter

Mehr Videos aus dem Ressort

Mike Müller: «Meine Asche soll im Zürichsee verstreut werden» Mike Müller kehrt ein letztes Mal als «Der Bestatter» Luc Conrad auf den Bildschirm zurück. blue News war mit dem Schauspieler auf einem Friedhof und sprach mit ihm über den Tod – und missglückte Beerdigungen. 09.11.2023