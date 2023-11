Sophie: Wer ist Romandie?

«Das machen wir nicht»: Sophie und Noëlle Styger über ein Ritual, das sie jedes Wochenende pflegen. Bild: Benjamin Styger

Welches Konzert habt ihr zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen den Geschwistern Sophie und Noëlle Styger, die bei den Schwiizergoofe mitsingen.

Die heutigen Gäste sind Sophie (9) und Noëlle Styger (7). Die zwei Schwestern aus Zürich-Wiedikon singen bei den Schwiizergoofe mit.

Der grösste Kinderchor der Schweiz hat neue Lieder im Gepäck und ist zurzeit mit seinem Album Nummer «12» auf Tournee. Die aktuellen Daten findest du unter diesem Link.

1. Sophie und Noëlle Styger, was bedeutet Wochenende für euch – in einem Wort?

Sophie: Schulfrei.

Noëlle: KonzertauftrittmitdenSchwiizergoofe.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Noëlle: Da wo mein Papi arbeitet, gab es so ein Werkschop oder wie das heisst, da konnte man mit zwei Künstlerinnen Bilder malen. Da waren nur Erwachsene dabei, aber Papi hat uns mitgenommen. Die Bilder machte man mit so einer Paste. War megacool.

Sophie: Definitiv das letzte Schwiizergoofe-Konzert. Da waren meine Eltern dabei und zum ersten Mal auch mein Grosspapi mit seiner Freundin und meine Omi. Und Ronan, ein Kollege von mir.

3. Wenn ihr die Macht hättet zu befehlen, was euch heute richtig scheint, würdet ihr es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Sophie: Zum Beispiel, dass überall Kaugummi von den Bäumen hängt und Schoggi aus dem Brunnen fliesst? Ja klar! Weisst du, wie wär das cool.

Noëlle: Aber warum sollten das andere Menschen nicht wollen?

4. Was steht jeden Samstag auf eurem Einkaufszettel?

Sophie: Also Mami und Papi haben nie einen Einkaufszettel und wenn, dann machen sie das mit so einer App. Aber sonst müssten da natürlich Süssigkeiten draufstehen.

Noëlle: Die legen wir dann beim Einkaufen manchmal heimlich irgendwo unter die Sachen, die schon im Einkaufswagen sind und wenn wir dann an der Kasse sind, schimpft Mami.

Sophie: Aber sie kauft es dann meistens trotzdem.

Noëlle: Stimmt.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lasst ihr euer Geld?

Noëlle: Was ist ein Modedesigner?

Sophie: Also mein Sackgeld gebe ich sicher nicht für Kleider aus.

6. Mit wem würdet ihr gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Noëlle: Mit unserem kleinen Bruder, er ist vor zwei Jahren plötzlich gestorben, einfach so.

Sophie: Darf man auch Tick, Trick und Track sagen?

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Sophie: James was? Wer ist das?

Noëlle: Ich weiss es glaub, Finja hat einmal davon gesprochen. Sie fragte, ob ich den kenne und sie hat irgendetwas von dem erzählt, aber ich weiss nicht mehr genau was.

8. Welche TV-Serie schaut ihr gerade?

Sophie: Ich schaue eigentlich nie Fernsehen. Und wenn, dann «Bibi Blocksberg».

Noëlle: Als ich letzthin krank war, durfte ich ein bisschen Fernsehen schauen. Es hiess «My Little Pony». Würde ich eigentlich gerne einmal fertig schauen.

Sophie und Noëlle Styger machen bei den Schwiizergoofe mit und sind mit dem Chor aktuell auf Herbst-Tournee. Bild: Schwiizergoofe

9. Welches Konzert habt ihr zuletzt besucht?

Sophie: Ich war mit meinem Papi in Locarno im «Moon&Stars» und habe Gölä geschaut. Papi hat mich bei den coolen Liedern auf den Schultern getragen, dann hab ich es super gesehen und man hat uns dann sogar auf der grossen Leinwand neben der Bühne gezeigt. Eine Frau war voll doof, die hat immer geschimpft, weil sie nichts gesehen hat.

Noëlle: Das einzige Konzert, das ich in meinem Leben gesehen habe, war mit Ed Sheeran, letztes Jahr. Da gingen wir alle zusammen. Das ganze Stadion war voll. Ich glaube, die ganze Welt war da. Und vor ein paar Wochen haben wir dann mit dem neuen Schwiizergoofe-Album Ed Sheeran in der Hitparade überholt, sodass er nur noch Zweiter war und wir Erster. Schon noch krass. Aber an unsere Konzerte kommen nicht so viele Leute.

10. Bei welchem Song lasst ihr sofort alles stehen und liegen und stürmt die Tanzfläche?

Noëlle: «Hot dogedi Dog» von den Schwiizergoofe.

Sophie: «Mach de Dino» auch von den Schwiizergoofe. Da ist auch der Tanz so cool.

11. Wie lange bleibt ihr am Sonntag im Bett, nachdem ihr aufgewacht seid?

Noëlle: Wenn ich wach bin, stehe ich einfach auf.

Sophie: Ich nicht. Ich liege immer noch ein paar Minuten. Wenn ich Schule habe, komme ich jeweils kaum ins Bett.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Noëlle: Was? Im Bett? Also ich habe noch nie im Bett gefrühstückt.

Sophie: Wär aber cool!

13. Wann seid ihr zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Noëlle: Bei der Beerdigung von unserem Bruder.

Sophie: Ja. Das war megaschlimm.

14. Welchen Gegenstand braucht ihr am Wochenende am meisten?

Noëlle: Das Klavier. Sollte ich zumindest.

Sophie: Meine Donald-Duck-Bücher.

15. Gibt es ein Ritual, das ihr jeden Sonntag pflegt?

Sophie: Nein, so was mache ich nicht.

Noëlle: Ich auch nicht.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Noëlle: Risotto.

Sophie: Fondue.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das ihr je besessen habt?

Noëlle: Mein grünes Velo, das ich zum Geburtstag erhalten habe. Das ist megacool.

Sophie: Zählen meine Rollschuhe auch als Fortbewegungsmittel?

18. Locarno oder Lugano?

Noëlle: Wir waren einmal mit dem Camper in Lugano. Da hatte es so geregnet, dass zwei Schwäne fast bis zu unserem Wohnmobil geschwommen sind.

Sophie: Locarno. Wegen Gölä.

19. Wenn ihr das Wort Romandie hört: Woran denkt ihr?

Sophie: Wer ist Romandie?

Noëlle: Kenne ich auch nicht. Keine Ahnung.

20. Was tut ihr am Wochenende zu wenig?

Sophie: Mit meiner Katze Minney schmusen. Ich mache es schon viel, aber am Montag finde ich dann immer, es sei zu wenig gewesen.

Noëlle: Hausaufgaben. Und dann bereue ich es spätestens am Dienstag nach dem Fussball-Training, weil wir unseren Mathe-Plan am Mittwoch abgeben müssen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über euch ist schlichtweg nicht wahr?

Sophie: Dass wir drei Katzen haben. Die eine ist zwar fast immer bei uns, gehört uns aber nicht.

Noëlle: Malea sagt immer, ich hätte so kleine Füsse. Ich finde sie aber nicht soooo klein. Und Maleas Füsse sind gar nicht so viel grösser.

22. Euer Lieblingswitz?

Noëlle: Es war einmal ein Ballon. Päng!

Sophie: Es war einmal ein Hase. Der ging zu einem Bäcker und fragte: Haddu Möhreneis? Der Bäcker sagte: «Nein, leider nicht.» Einen Tag später dasselbe: «Haddu Möhreneis?» Der Bäcker sagte: «Nein, haben wir nicht.» Als der Hase am dritten Tag nochmals fragte, beschloss der Bäcker Möhreneis zu produzieren. Am vierten Tag kam der Hase wieder: «Haddu Möhreneis?» Darauf antwortete der Bäcker: «Ja, haben wir, ganz frisch!» Da sagte der Hase: «Isch gluusig, gäll?»

Sophie und Noëlle Styger von den Schwiizergoofe füllten Fragebogen schriftlich aus.

