«Ich mache gern einen Spaziergang zur Bäckerei in der Nähe meiner Wohnung»: Stress über ein Ritual, das er jedes Wochenende pflegt. Bild: Nicole Rötheli

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Sänger Stress.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Andres Andrekson alias Rapper Stress ist seit 20 Jahren nicht mehr aus der Schweizer Musikszene wegzudenken.

Zum Abschluss seines Jubiläumsjahres erscheint am kommenden Freitag, 10. November 2023, sein «MTV Unplugged»-Album.

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verrät der Lausanner Musiker, was sein schönster Moment der vergangenen Wochen war und welchen Gegenstand er am Wochenende am meisten braucht. Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Rapper Stress.

Seit 20 Jahren ist Andres Andrekson alias Stress aus der hiesigen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Zum Abschluss seines Jubiläumsjahres erscheint am Freitag, 10. November 2023, sein «MTV Unplugged»-Album. Es ist die erste frankofone Platte dieser Art überhaupt. Aufgenommen wurde das Album im Schiffbau vom Schauspielhaus in Zürich.

SRF 2 zeigt gleichentags, ab 20:10 Uhr, nicht nur das Unplugged-Konzert von Stress, sondern zusätzlich noch eine Doku über das Schaffen des Lausanner Musikers – von Beginn seiner Karriere bis hin zur MTV-Aufzeichnung.

1. Stress, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Shows.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Ich habe ein paar Wellen geritten. Immer geil.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Ja, absolut. Meiner Meinung nach haben wir in letzter Zeit die Bedeutung von Fakten und Wissenschaft verloren. We seem to only swim in opinions.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Da mein Job eine gewisse Flexibilität erlaubt, gönne ich mir den Luxus und vermeide den samstäglichen Einkaufsstau.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Es hängt wirklich davon ab, wonach ich suche. Ich finde es sinnlos, etwas nur wegen des Namens zu kaufen. Ich mag den Gedanken nicht, dass Marken unseren Wert definieren. Und wir alle wissen, dass man Geschmack nicht kaufen kann.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit dem US-amerikanischer Musikproduzenten Rick Rubin.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Halle Berry. Ist doch klar, warum. LOL.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Ich schaue gerade «For all Mankind».

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Pegasus.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Überraschenderweise bin ich nicht der Typ für die Tanzfläche.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Das hängt von meinem Programm ab. Habe ich am Sonntag frei, liege ich gerne etwas länger im Bett.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Niemals.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Letztes Jahr. Freunde von mir haben in Brasilien geheiratet.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Immer mein Telefon. Leider.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Wenn ich Zeit habe, mache ich gerne einen kleinen Spaziergang zur Bäckerei in der Nähe meiner Wohnung. So habe ich kein schlechtes Gewissen wegen der Croissants, die ich danach essen werde.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Fondue.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Meine Füsse. Sie lassen mich nie im Stich.

18. Locarno oder Lugano?

Locarno. Ich habe viele gute Erinnerungen an diese Stadt.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

Meine Freunde. Lausanne. Meine ersten Konzerte.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Ehrlich gesagt, gibt es für mich keinen Unterschied zwischen den Werktagen und dem Wochenende. Was mir oft fehlt, ist Zeit zum Entspannen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Dass ich der erste französischsprachige Künstler bin, der bei «MTV Unplugged» auftritt. Das ist kein Gerücht, sondern wahr.

22. Ihr Lieblingswitz?

Es wird gemunkelt, dass ich ein guter Witzeerzähler bin. Das stimmt nicht.

Stress füllte den Fragebogen schriftlich aus.

