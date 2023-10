«Am Sonntag darf Konfi auf den Ankenbock»: Kunz über ein Ritual, das er jedes Wochenende pflegt. Bild: Amanda Nikolic

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kunz ist Mundartsänger. In wenigen Tagen erscheint sein neues Album «Proviant».

Gleichzeitig kündigt der Mundartsänger eine Auszeit an. Nachdem der 38-Jährige zehn Jahre lang nonstop mit seiner Musik unterwegs war, geht er im Frühling 2024 mit seiner Familie ein halbes Jahr auf Reisen.

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verrät Kunz, was sein schönster Moment der vergangenen Wochen war und welchen Gegenstand er am Wochenende am meisten braucht. Mehr anzeigen

Heutiger Gast ist Kunz.

Am 3. November erscheint das neue Album «Proviant» des 38-jährigen Mundartsängers. Begonnen hat seine Karriere einst mit Volksmusik. Später sang er in der A-Cappella-Formation «a-live».

Seit 2012 ist Kunz solo unterwegs. «Proviant» ist sein sechstes Studioalbum. Nachdem Luzerner Sänger mehr als zehn Jahre nonstop mit seiner Musik unterwegs war, will er sich im kommenden Frühling temporär von der Bühne verabschieden. Kunz geht mit seiner Familie ein halbes Jahr auf Reisen.

1. Kunz, es bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Konzerte.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Als ich mein neustes Album «Proviant» in den Händen halten und es auspacken durfte. Das ist immer ein ganz spezielles Gefühl — auch beim sechsten Mal noch.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Uh, schwierig. Mensch ist dazu versucht Ja zu sagen. Ich denke aber, dass die Mehrheit im Boot sitzen muss und zusammen rudern soll.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Ich versuche tatsächlich nie am Samstag einzukaufen. Da gehe ich lieber auf einen Kaffee bevor es dann zum Konzert geht.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Tarzan. Aber ist das ein*e Designer*in?

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Würde die Person auch Kochen, dann gerne mit Andreas Caminada.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Daniel Craig, ganz klar. Der hat dem Bond endlich was Menschliches, Echtes gegeben. Ich werde ihn vermissen.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Ich schaue mir ab und an «Krtek, der kleine Maulwurf» mit den Kindern an.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Sina in der Mühle Hunziken.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

«Shut Up and Dance» von Walk the Moon.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Ha, ha, ha! Diese Frage schmerzt. Ich habe kleine Kinder, da kann ich leider nicht im Bett bleiben.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Finde ich grässlich. Mit Brösmeli und Kaffeeflecken auf dem Leinentuch? Igitt! Das Bett ist mir heilig und ist zum Schlafen da.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

In den Ferien. Wir gehen amigs Kirchen angucken und singen etwas um die Akustik zu testen.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Wahrscheinlich das Mikrofon.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Am Sonntag darf Konfi auf den Ankenbock.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Fondue.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Ich besitze es zwar nicht, aber ganz klar der Zug. Man wird gefahren, man darf essen und trinken drin. Ich fahre sogar zum Lieder schreiben mit dem Zug. Sensationell.

18. Locarno oder Lugano?

Bellinzona. Völlig unterschätzt.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

Ans Lavaux und den Genfersee.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Ruhen. Aber das kommt dann noch.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Dass ich Schweizer Dialekte extrem gut nachmachen kann. Fragt einmal die Betroffenen.

22. Ihr Lieblingswitz?

Den darf ich hier nicht erzählen. Sorry.

