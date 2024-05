Einen Hauch vor dem Aufstieg

Sion nach Sieg in Bellinzona mit eineinhalb Beinen zurück in der Super League

Die definitive Entscheidung um den Aufstieg in die Super League ist vertagt. Sions Rückkehr in die oberste Spielklasse ist nach dem 2:0-Erfolg in Bellinzona aber nur noch Formsache.