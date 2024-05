Nach Allegri-Entlassung

Montero übernimmt bei Juventus bis Saisonende das Trainer-Amt

Paolo Montero bereut Juventus Turin in den zwei noch ausstehenden Runden in der italienischen Meisterschaft. Er folgt auf den am Freitag entlassenen Massimiliano Allegri. Dies teilte der Klub am Sonntag mit.