Natur

Fast die Hälfte der Graslandschaften sind in schlechtem Zustand

Die natürlichen Graslandschaften sind in grossen Teilen in schlechtem Zustand. Bei bis zu 50 Prozent dieser Rangelands genannten Gebiete sei die Bodenqualität vermindert, schreiben Fachleute in einem Uno-Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde.