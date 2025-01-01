  1. Privatkunden
Krieg bis an die Donau?. Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen Krieg bis an die Donau?. Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen
Krieg bis an die Donau?

Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen

Ein offizielles Statement gibt es nicht – doch eine Karte im Büro von Generalstabschef Waleri Gerassimow sorgt für Diskussionen. Experten sehen darin Hinweise, dass Russland den Krieg in der Ukraine bis ans Schwarze Meer und zur Grenze Rumäniens ausweiten könnte.
«Wir befanden uns im Epizentrum». Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt
«Wir befanden uns im Epizentrum»

Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt

Heftige Gewitter haben am Montag mehrere Regionen der Schweiz erschüttert. Auf dem Zürichsee stemmte sich ein Ausflugsschiff gegen die Naturgewalten – zur Bewunderung der Passagiere.
Dringende Warnung. Millionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen
Dringende Warnung

Millionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen

Angesichts einer Zunahme erfolgreicher Cyberangriffe auf Gmail-Konten fordert Google die Kontoinhaber auf, ihr Passwort zu ändern und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Was hinter den Hackeraktivitäten steckt.
Bundesgericht rügt Vorgehen. Patient spricht in Therapie über Kinderpornos – Klinik zeigt ihn an
Bundesgericht rügt Vorgehen

Patient spricht in Therapie über Kinderpornos – Klinik zeigt ihn an

Ein Patient suchte Hilfe – und wurde von einer Klinik in Schwyz angezeigt. Das Bundesgericht kritisiert nun, dass die Schweigepflicht unrechtmässig aufgehoben wurde. Für die Betroffenen sei dies ein gravierender Eingriff in ihre Rechte.
Nach Lehmann-Abgang. Machtwechsel bei Swiss-Ski – er soll neuer Präsident werden
Nach Lehmann-Abgang

Machtwechsel bei Swiss-Ski – er soll neuer Präsident werden

Swiss-Ski richtet seine Führung neu aus: Nach dem Rücktritt von Urs Lehmann soll Peter Barandun künftig allein an der Spitze des Verbandes stehen. Die Delegierten entscheiden im Oktober über die neue Struktur.
Wetter-Ticker. Umgestürzte Bäume blockieren Strasse in Cham ZG +++ 154 Notrufe in 15 Minuten in Zürich +++ Baugerüst stürzt auf Autos
Wetter-Ticker

Umgestürzte Bäume blockieren Strasse in Cham ZG +++ 154 Notrufe in 15 Minuten in Zürich +++ Baugerüst stürzt auf Autos

Ob Sonne oder Regen, Schnee oder Sturm: Das Wetter in der Schweiz ändert sich ständig. Die Entwicklungen im Ticker.
Gerüchte um Rücktritt. Schmeisst Max Eberl bei Bayern München hin?
Gerüchte um Rücktritt

Schmeisst Max Eberl bei Bayern München hin?

Die turbulenten Wochen an der Säbener Strasse hinterlassen offenbar Spuren: Laut einem Bericht der «TZ» soll Sportvorstand Max Eberl sogar über einen Rücktritt nachdenken.