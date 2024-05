«Natürlich schön, wenn ...»

Das sagt Lugano-Coach Croci-Torti zu den Bologna-Gerüchten

Am Dienstag berichtet «Tuttosport» vom Interesse Bolognas an Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti. Am Mittwoch äussert sich der 42-Jährige an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Winterthur zu den Gerüchten.