präsentiert

On the Rocks

«G&G»-Moderator. Wegen Luca Hänni hatte Michel Birri Angst, das Bewusstsein zu verlieren «G&G»-Moderator. Wegen Luca Hänni hatte Michel Birri Angst, das Bewusstsein zu verlieren
«G&G»-Moderator

Wegen Luca Hänni hatte Michel Birri Angst, das Bewusstsein zu verlieren

«G&G»-Moderator Michel Birri spricht offen über seine Höhenangst – und darüber, wie er sie für Luca Hänni überwinden musste. In der Sendung «On the Rocks» erzählt er zudem, wie sehr ihn das Ende der People-Sendung emotional getroffen hat.
SRF Moderator Salar Bahrampoori. «Auf der Bühne sind wir nackt – das gibt mir einen Kick»
SRF Moderator Salar Bahrampoori

«Auf der Bühne sind wir nackt – das gibt mir einen Kick»

Salar Bahrampoori ist seit 25 Jahren Moderator, unter anderem beim SRF. Bei «On the Rocks» spricht er über seine Karriere, seine Leidenschaft fürs Skifahren und seine neue Hundesitter-App.
Moderatorin Lynn Grütter. «Ich war lange in Therapie»
Moderatorin Lynn Grütter

«Ich war lange in Therapie»

In ihrer neuen TV-Doku «abNORMAL» stellt Moderatorin Lynn Grütter Menschen vor, die jenseits gesellschaftlicher Normen leben. Bei «On the Rocks» spricht sie offen über ihre Vergangenheit mit Panikattacken – und warum sie eine Kuschelsession lieber auslässt.

Von Carlotta Henggeler
Piero Esteriore. «Ich wurde für tot erklärt – und bin doch wieder auferstanden»
Piero Esteriore

«Ich wurde für tot erklärt – und bin doch wieder auferstanden»

Er wurde gefeiert, scheiterte öffentlich – und steht heute wieder auf der Bühne: Piero Esteriore erlebt mit seinen Brüdern ein musikalisches Comeback. In der Sendung «On the Rocks» spricht er über zweite Chancen, Zirkusgefühle und eine Reise, die fast am Zoll endete.
Loredana und Kilian. «Beim ersten Date dachte ich: ‹Vergiss den Fisch›»
Loredana und Kilian

«Beim ersten Date dachte ich: ‹Vergiss den Fisch›»

Das Ehepaar Loredana und Kilian, bekannt als «Saturday and Sunday», erobert nach ihrem Online-Erfolg nun auch die Bühnen. Bei «On the Rocks» erzählen sie über ihre Startschwierigkeiten und ihr Erfolgsrezept.

Entertainment cool serviert

Comedian Frank Richter und Vania Spescha sprechen im Wechsel mit einem Gast gemeinsam über Highlights aus der Welt des Entertainments – natürlich mit einer guten Portion Humor.

Neuste Episoden

«On the Rocks» Special zum 78. Locarno Film Festival
12:03

«On the Rocks» Special zum 78. Locarno Film Festival

«Drachenzähmen leicht gemacht» jetzt im Kino - Kommt Gerard Butler als Drachentöter an seine Grenzen?
12:04

«Drachenzähmen leicht gemacht» jetzt im Kino - Kommt Gerard Butler als Drachentöter an seine Grenzen?

«Der Ehering war weg ... meine Frau war aber nicht überrascht»
25:20

«Der Ehering war weg ... meine Frau war aber nicht überrascht»

Das grosse James-Bond-Ranking
20:59

Das grosse James-Bond-Ranking

«On the Rocks» mit Michael Elsener
27:16

«On the Rocks» mit Michael Elsener

«On the Rocks» Special zum 78. Locarno Film Festival

«On the Rocks» Special zum 78. Locarno Film Festival

«Drachenzähmen leicht gemacht» jetzt im Kino - Kommt Gerard Butler als Drachentöter an seine Grenzen?

«Drachenzähmen leicht gemacht» jetzt im Kino - Kommt Gerard Butler als Drachentöter an seine Grenzen?

«Der Ehering war weg ... meine Frau war aber nicht überrascht»

«Der Ehering war weg ... meine Frau war aber nicht überrascht»

Das grosse James-Bond-Ranking

Das grosse James-Bond-Ranking

«On the Rocks» mit Michael Elsener

«On the Rocks» mit Michael Elsener

Best of – On the Rocks

Rapper EAZ. «Musik ist unberechenbar – heute läufts, morgen vielleicht nicht mehr» Rapper EAZ. «Musik ist unberechenbar – heute läufts, morgen vielleicht nicht mehr»
Rapper EAZ

«Musik ist unberechenbar – heute läufts, morgen vielleicht nicht mehr»

Mit «Juicy» hat EAZ fett abgeräumt, bald veröffentlicht der Schweizer Rapper eine neue EP. In «On the Rocks» plaudert er über die Liebe, sein grosses Idol 50 Cent und wie viel Cash sich mit Musik machen lässt.
Prognosen für die 97. Academy Awards. «Dieser Film wird am meisten Awards abräumen» Prognosen für die 97. Academy Awards. «Dieser Film wird am meisten Awards abräumen»
Prognosen für die 97. Academy Awards

«Dieser Film wird am meisten Awards abräumen»

Heute Nacht findet in Los Angeles die wichtigste Preisverleihung der Filmbranche statt. Gibt es dieses Jahr einen Oscar für einen Schweizer Filmschaffenden? Wie die Chancen stehen, erfährst du im «Oscar Special».

Von Gianluca Izzo und Roman Müller
Marc Sway über Künstliche Intelligenz. «Die Wahrheit ist nicht verhandelbar» Marc Sway über Künstliche Intelligenz. «Die Wahrheit ist nicht verhandelbar»
Marc Sway über Künstliche Intelligenz

«Die Wahrheit ist nicht verhandelbar»

Marc Sway feiert mit seinem neuen Album «Roots» seine Wurzeln. In der TV-Sendung «On the Rocks» spricht er über seine Karriere, seine Fans und den kuriosen Trick, mit dem er sich früher vor Fan-Anstürmen schützte.
Hitsängerin Joya Marleen. «Es ist komisch, darüber zu reden» Hitsängerin Joya Marleen. «Es ist komisch, darüber zu reden»
Hitsängerin Joya Marleen

«Es ist komisch, darüber zu reden»

Das Debütalbum von Joya Marleen ist endlich da. In «On the Rocks» plaudert sie über die Entstehung von «The Wind is Picking Up», über Einsamkeit und warum sie auf der Bühne Grenzen überschreitet.

Von Carlotta Henggeler

On the Rocks

Auf blue News und im Free-TV auf blue Zoom.
➞ Weiter zu blue Zoom

Auszüge aus den Sendungen

Bastian Baker bei «On the Rocks»: «Für mich muss immer alles stimmen»
1:08

Bastian Baker bei «On the Rocks»: «Für mich muss immer alles stimmen»

Anikó Donáth bei «On the Rocks» // «Es ist speziell jemanden zu küssen, zu dem man keine Beziehung hat»
1:38

Anikó Donáth bei «On the Rocks» // «Es ist speziell jemanden zu küssen, zu dem man keine Beziehung hat»

Schauspieler Pasquale Aleardi: «Ich habe mich an mein Äusseres gewöhnt»
1:46

Schauspieler Pasquale Aleardi: «Ich habe mich an mein Äusseres gewöhnt»

Beat Schlatter: «Marco Rima hat uns keinen Dienst erwiesen»
3:38

Beat Schlatter: «Marco Rima hat uns keinen Dienst erwiesen»

Birri: «Raab war beim Interview nicht gerade der Einfachste, deshalb wollte ich mich an ihm rächen»
0:45

Birri: «Raab war beim Interview nicht gerade der Einfachste, deshalb wollte ich mich an ihm rächen»

Anna Rosenwasser: «Irgendwann merkte ich, dass ich auch auf Frauen stehe»
0:54

Anna Rosenwasser: «Irgendwann merkte ich, dass ich auch auf Frauen stehe»

Yara Buol, Bachelorette: «Ich bin anders, darum hält meine Beziehung»
0:58

Yara Buol, Bachelorette: «Ich bin anders, darum hält meine Beziehung»

Marius Bear bei «On the Rocks»: «Küsse am Morgen bedeuten wahre Liebe»
1:01

Marius Bear bei «On the Rocks»: «Küsse am Morgen bedeuten wahre Liebe»

Michael Elsener «Ich habe eine mega schöne Badewanne»
1:42

Michael Elsener «Ich habe eine mega schöne Badewanne»

Food-Bloggerin Judith Erdin zeigt, wie du schnell und sauber Eier aufschlägst
0:30

Food-Bloggerin Judith Erdin zeigt, wie du schnell und sauber Eier aufschlägst

Lynn Grütter: «Ich könnte mir vorstellen, in einer WG zu leben»
1:04

Lynn Grütter: «Ich könnte mir vorstellen, in einer WG zu leben»

Stefan Gubser: «Das ist das beste Drehbuch, das ich je in der Hand hielt»
0:36

Stefan Gubser: «Das ist das beste Drehbuch, das ich je in der Hand hielt»

Volkssängerin Melanie Oesch: «Ich bin im Gegenstrom geschwommen»
1:10

Volkssängerin Melanie Oesch: «Ich bin im Gegenstrom geschwommen»

Newcommerin Reena Krishnaraja: Darum fühlen sich Comedians einsam
2:28

Newcommerin Reena Krishnaraja: Darum fühlen sich Comedians einsam

«Ich habe jahrelang angeklopft – und bin jetzt voll dabei»
1:23

«Ich habe jahrelang angeklopft – und bin jetzt voll dabei»

Michel Schelker: «Mein Fudi wurde verunstaltet»
2:05

Michel Schelker: «Mein Fudi wurde verunstaltet»

Marco Fritsche: «Wie viel wird da gekifft?»
0:40

Marco Fritsche: «Wie viel wird da gekifft?»

Starköchin Meta Hiltebrand: «Ich verstehe nicht, warum ein veganes Gericht ein Braten sein soll»
1:12

Starköchin Meta Hiltebrand: «Ich verstehe nicht, warum ein veganes Gericht ein Braten sein soll»

René Rindlisbacher: «Mit Schmidi lache ich noch über denselben Blödsinn wie damals»
0:47

René Rindlisbacher: «Mit Schmidi lache ich noch über denselben Blödsinn wie damals»

Joya Marleen: «Es ist komisch, darüber zu reden»
0:53

Joya Marleen: «Es ist komisch, darüber zu reden»

Latin-Sängerin Cachita: «Ich hoffe, ich bekomme keine Klage»
1:07

Latin-Sängerin Cachita: «Ich hoffe, ich bekomme keine Klage»

Stefan Büsser würde gerne Roger Federer einladen
1:11

Stefan Büsser würde gerne Roger Federer einladen

Gloria Amelia über ihren Weg als Sängerin in der Schweiz
1:10

Gloria Amelia über ihren Weg als Sängerin in der Schweiz

Nik Hartmann zum ESC: «Wir sind Zwangs-Pessimisten»
0:37

Nik Hartmann zum ESC: «Wir sind Zwangs-Pessimisten»

Ares über «The Voice»: «Ich will das hauptberuflich weiterhin machen»
1:05

Ares über «The Voice»: «Ich will das hauptberuflich weiterhin machen»

Riklin & Schaub bei «On the Rocks»: «Heute sind wir weniger moralisierend»
2:16

Riklin & Schaub bei «On the Rocks»: «Heute sind wir weniger moralisierend»

SRF-Star Mona Vetsch gibt Auswanderern Tipps: «Die Beziehung ist extrem wichtig»
1:03

SRF-Star Mona Vetsch gibt Auswanderern Tipps: «Die Beziehung ist extrem wichtig»

Stefan Gubser: «Wir haben wenig Kontakt»
0:10

Stefan Gubser: «Wir haben wenig Kontakt»

«On the Rocks» mit Reto Hanselmann: «Ich polarisiere mit Beauty, Geld und Luxus»
1:50

«On the Rocks» mit Reto Hanselmann: «Ich polarisiere mit Beauty, Geld und Luxus»

Sven Ivaníc bei «On the Rocks» // «Kroatischer Humor ist zynischer als Schweizer Humor»
0:47

Sven Ivaníc bei «On the Rocks» // «Kroatischer Humor ist zynischer als Schweizer Humor»

