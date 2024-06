Michel Schelker: «Mein Fudi wurde verunstaltet» Das Duo Moser & Schelker gehört zu den erfolgreichsten Radio-Moderatoren der Schweiz. Vania Spescha begrüsst das Duo bei «On the Rocks» - doch es taucht nur einer auf. Was könnte wohl passiert sein? 13.06.2024

Das Duo Moser & Schelker gehört zu den erfolgreichsten Radio-Moderatoren der Schweiz. Vania Spescha begrüsst das Duo bei «On the Rocks» – doch es taucht nur einer auf. Was ist passiert?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simon Moser und Michel Schelker moderieren seit zehn Jahren bei Energy Bern die Morgenshow.

Bei «On the Rocks» verrät Schelker, warum er Simon Moser nach der ersten Begegnung nicht mehr mochte.

«Wir gehen einander schon ab und zu auf den Sack», erzählt er lachend.

Aktuell läuft ihre TV-Sendung «Buddy Bucket List» auf OnePlus. Mehr anzeigen

Seit zehn Jahren wecken die Morgenshow-Moderatoren Simon Moser und Michel Schelker die Bernerinnen und Berner. Dank Social Media wurden sie schweizweit bekannt. Nun folgt der nächste Ritterschlag mit der eigenen TV-Sendung.

Ob als Podcaster, als DJ oder als Moderatoren, der Terminkalender von Simon Moser und Michel Schelker ist durchgetaktet. Die beiden treten oft im Duo auf.

In der blue News Sendung «On the Rocks» sitzt jedoch nur Michel Schelker. Simon Moser hängt derweil am Flughafen in London fest. Schelker nimmt es locker: «Das ist halt Moser, wie er leibt und lebt.»

Michel Schelker musste sich tätowieren lassen

Mit Moderatorin Vania Spescha spricht der Entertainer über das Erfolgsrezept der zwei Berner. «Wir haben gelernt, brutal effizient zu sein», sagt Schelker.

Aktuell sind Moser und Schelker in ihrer ersten eigenen TV-Sendung. namens «Buddy Bucket List» auf dem Streamingdienst OnePlus zu sehen.

Dafür musste sich Michel Schelker ein Tattoo stechen lassen und das, obwohl er dies partout nicht wollte. «Mein Fudi wurde verunstaltet», sagt Schelker bei «On the Rocks».

Im Gespräch mit Moderatorin Vania Spescha verrät er, dass er dies nur getan habe, weil es einen Deal gebe. So müsse sein «Buddy» die Laserbehandlung zur Tattoo-Entfernung bezahlen.

Das komplette Gespräch mit Michel Schelker findest du hier – oder auf blue Zoom: