Sven Ivaníc bei «On the Rocks» // «Kroatischer Humor ist zynischer als Schweizer Humor» Seit seinem ersten Auftritt 2016 hat Sven Ivaníc hunderte von Auftritten absolviert und die unterschiedlichsten Menschen zum Lachen gebracht. Bei «On the Rocks» spricht der studierte Jurist über die Unterschiede zwischen Schweizern und Kroaten. 15.05.2024

Für eine Karriere als Comedian gab Sven Ivanic seinen Beruf als Jurist auf. In der blue Zoom Sendung «On the Rocks» spricht der gebürtige Kroate über imaginäre Freunde, den ESC und Klischees.

Er flucht und verständigt sich in sieben Sprachen, das stellt Sven Ivanic in der blue News Sendung «On the Rocks» unter Beweis.

Der Zürcher mit kroatischen Wurzeln hat im November 2022 seine Tätigkeit als Jurist an den Nagel gehängt, um sich ganz auf seine Karriere als Comedian zu konzentrieren – mit Erfolg.

Aktuell tourt Ivanic mit seinem zweiten Soloprogramm durch die Schweiz und moderiert diverse Comedy-Formate auf SRF.

Dass er jetzt von Comedy leben kann und zur Primetime in einer Sonntagabend-Sendung mitwirkt, hätte er sich bei seinem Start vor sieben Jahren nicht ausmalen können. «Es ist eine riesige Ehre», sagt Ivanic.

Auf die Frage hin, was er am liebsten mache, sagt der Comedian, dass er gern aus gewöhnlichen Alltagssituationen das Absurde und Lustige versuche rauszufiltern. Wie dies zum Beispiel bei Strassenumfragen stets gut funktioniere.

Sven Ivanic über Klischees und Vorurteile

Seine kroatische Herkunft und die kulturellen Unterschiede zwischen den Balkanländern und der Schweiz und deren Klischees greift der Mittdreissiger in seinen Bühnenprogrammen immer wieder mit viel Selbstironie auf, betont aber:

«Ich hoffe aber, dass ich noch mehr Facetten habe, als nur meine Herkunft.»

Neben der Ironie sind die Pointen von Sven Ivanic aber auch gern von Zynismus geprägt. Auch etwas, das seiner Natur entspricht: «Kroatischer Humor ist zynischer als Schweizer Humor.»

Das ganze Gespräch mit Sven Ivanic findest du unten oder auf blue Zoom: