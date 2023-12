Michael Elsener will Politik so unterhaltsam wie Netflix machen. In der blue News-Sendung «On the Rocks» verrät der Satiriker und Stand-up-Comedian, warum es von ihm keine Homestory gibt.

Mit 14 Jahren hatte Michael Elsener seinen ersten Auftritt als Komiker.

Er hatte damals die Idee, den Rektor seiner Schule in der Kanti zu parodieren. «Ich spürte die kritischen Blicke, als ich mit Zahnspange auf die Bühne ging», erinnert er sich.

In dem Moment dachte ich: «Ich bin einfach dumm.» Doch der Rektor musste ab seiner Nummer lauthals lachen. In dem Moment war für Elsener klar, was er einmal beruflich machen wolle.

Lachen sei eine unglaublich berührende Emotion und er liebe es Menschen aufzuheitern. Das treibe ihn an. So könne ein lustiger Spruch eine angespannte Situation gleich etwas auflockern.

Michael Elsener verrät ein Geheimnis

Fast 20 Jahre steht Michael Elsener nun schon auf der Bühne. Der 38-Jährige gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der Schweizer Comedy-Szene. Doch privat gibt er sich eher zurückhaltend.

In der blue News-Sendung «On the Rocks» verrät er immerhin ein Geheimnis: «Ich habe eine mega schöne Badewanne.»

Er habe schon viele Anfragen für Homestorys erhalten und immer abgelehnt. Doch dann habe er einmal dem Schweizer Fernsehen SRF für eine zugesagt. Elsener erzählt Moderator Frank Richter, wie der Homestory-Dreh plötzlich in einer Comedy-Nummer endete.

