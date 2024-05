Anikó Donáth bei «On the Rocks» // «Es ist speziell jemanden zu küssen, zu dem man keine Beziehung hat» Im Rampenlicht fühlt sich Anikó Donáth wohl. Egal, ob als Schauspielerin vor der Kamera, als Sängerin auf der Bühne oder als Studiogast bei «On the Rocks». 31.05.2024

Im Rampenlicht fühlt sich Anikó Donáth wohl. Egal, ob als Schauspielerin, als Sängerin oder als Studiogast bei «On the Rocks». Mit Moderator Frank Richter spricht Donáth über ihre peinlichsten Momente im Showbusiness.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anikó Donáth ist Schauspielerin, Sängerin und Autorin.

Aktuell hört man sie als Synchronsprecherin in der Schweizerdeutschen Version des Kinofilms «The Garfield Movie».

Mit Moderator Frank Richter spricht das Multitalent über Kussszenen und verrät, warum sie sich dabei nicht wohlfühlt.

«Garfield – De Film» läuft aktuell in allen blue Cinema Kinos.

Sie scheiterte sechs Mal an der Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule. Das habe geschmerzt, aber damals hätte sie viel Biss gehabt, erzählt Anikó Donáth in der Sendung «On the Rocks».

Trotzdem hat sie ihren Traum nie aufgegeben und hat es doch auf die Bühne geschafft.

Anikó Donáth gelingt seit fast 30 Jahren der Spagat zwischen Fernseh, Film, Radio, Boulevardtheater und Musical. Auch als Synchronsprecherin hat sie sich einen Namen gemacht.

Aktuell ist sie in der Schweizerdeutschen Version von «Garfield – De Film» als Synchronsprecherin zu hören.

«Bei diesem Film war alles topsecret», plaudert Anikó Donáth aus dem Nähkästen. Sie hätten vorher nichts sehen dürfen.

Anikó Donáth über Kussszenen

In ihrer Karriere hat sie viele verschiedene Rollen gespielt. Diese beinhalten natürlich auch Liebesszenen – zum Beispiel im Theaterstück «Boeing Boeing» mit Claudio Zuccolini.

«Ich habe schon recht viele geküsst», gesteht Donáth.

«Es ist speziell jemand zu küssen, zu dem man keine Beziehung hat», so die Schauspielerin. Das lerne man auch nicht in einem Kurs. Man dürfe nicht zu viel nachdenken und es einfach machen.

