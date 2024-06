Den SailGP-Crews gehören nur die besten Segler*innen an. Die baugleichen Katamarane mit Foils und Starrflügeln erreichen bis zu 100 km/h. Die eindrucksvollen Rennen haben eine Höchstdauer von 15 Minuten. Die Saison umfasst mehrere Runden auf den Meeren von vier Kontinenten.Seit 2019 definiert die SailGP die Welt des Segelsports neu durch ihre innovativen, kontinuierlich verbesserten Katamarane, die herausragende Wettkampf­leistungen erbringen. Diese fliegenden Segelboote tragen die Farben der Länder, die sie vertreten, und bilden die schnellste Flotte in der Geschichte.Auch die Schweiz ist mit einem Boot am Start und wird in der Saison 23/24 angreifen. Du kannst die Rennen live und zeitversetzt bei blue Zoom schauen und findest hier auf dieser Seite ebenfalls Magazine rund um den SailGP.