Singer-Songwriter Bastian Baker spricht mit Moderatorin Vania Spescha über sein neues Album. In der Talksendung verrät er, warum er aktuell die Nähe zum Publikum sucht – und wie er dieses Bedürfnis umsetzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bastian Baker wurde mit 19 Jahren in Zermatt von Claude Nobs entdeckt. Seither ist er aus den Schweizer Charts nicht mehr wegzudenken.

Er war zwei Saisons mit dem Zirkus Knie unterwegs und hat in «Minions 2» einem Bösewicht seine Stimme geliehen.

Aktuell tourt er alleine mit seiner Gitarre durch die Schweiz und spielt Songs, die das Publikum wünscht. Moderatorin Vania Spescha verrät er, warum er diese Art von Konzerten so liebt.

Sein neues Album «Acoustic» ist ab heute online verfügbar. Mehr anzeigen

Er war mit Shania Twain auf Welttournee und spielte in grossen Stadien vor Tausenden Leuten. «Ich sehe eh immer nur die ersten zwei Reihen», so Bastian Baker in der blue News-Talksendung «On the Rocks».

Das ist der Grund, warum er die Nähe zum Publikum sucht und sich etwas Besonderes für seine Konzerte ausgedacht hat: Er tourt aktuell mit seiner Gitarre durch die Schweiz – und jedes Konzert ist anders. Denn das Publikum bestimmt den Ablauf der Show.

Wie das funktioniert? Die Besucher*innen können die Songwünsche auf Zettel schreiben. Dafür habe Baker alle seine Songs wieder neu einstudieren müssen, erklärt er lachend.

So funktioniert Bastian Bakers Konzert-Konzept:

Seine Solo Acoustic Tour startete der Romand vergangene Woche in Les Diablerets und er schwärmt von seinem Publikum: «Es war so viel Liebe da». Und er fügt schmunzelnd hinzu: «Es ist schön, wenn man als Musiker merkt, dass man immer noch gefragt ist.»

