Frey: «Ich vermisse diese Momente. Man fühlt sich wie eine Prinzessin» 26.01.2024

Seit zwölf Jahren ist sie eine feste Grösse im Mode-Business. Sie lebte in New York und lief auf den wichtigsten Laufstegen der Welt. In der blue News Sendung spricht Manuela Frey über ihre Zukunftspläne in der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit 15 Jahren gewann Manuela Frey den prestigeträchtigen Elite Model Look Contest. Seither ist sie ein gefragtes Model und lief für Top-Marken wie Dior, Chanel und Valentino über die Laufstege aller wichtigen Modewochen.

Manuela Frey moderierte drei Staffeln der Schweizer Castingshow « Switzerland’s Next Topmodel ».

Privat ist sie seit vier Jahren glücklich liiert mit Guillaume Hoarau , welcher bei blue Sport seine Expertise rund um den nationalen und internationalen Fussball einbringt.

Bei «On the Rocks» erklärt das Topmodel, wie und warum sie sich seit Neustem für den Schweizer Tierschutz einsetzt. Mehr anzeigen

In der blue News Sendung «On the Rocks» schaut Manuela Frey zurück auf ihre erfolgreiche Modelkarriere. «Jetzt ist mein Leben ruhiger», sagt Frey.

«Ich vermisse den Moment auf den Laufstegen», erklärt die 27-Jährige. Es sei aber auch stressig gewesen. So habe sie immer einen gepackten Koffer parat gehabt, falls sie einen Anruf erhalte und sofort zum Flughafen muss.

Als Model habe sie viel erlebt und viele bekannte Leute im Showbusiness kennengelernt. An einer Party habe sie George Clooney angesprochen und sich länger mit ihm unterhalten. Auch mit Karl Lagerfeld habe sie lustige Erlebnisse, erzählt Manuela Frey in der Sendung.

Heute geniesst sie ihr Leben in der Schweiz: «Ich will nicht mehr weg.» Ihr gefalle es in Zürich. Seit vier Jahren ist sie mit Ex-Fussballer Guillaume Hoarau liiert. Die 27-Jährige verrät: «Wir suchen zusammen eine grössere Wohnung.»

Genug von der Modewelt scheint Manuela Frey nicht zu haben. «Ich möchte eine Agentur gründen und den Nachwuchs unterstützen.» Viele Talente würden nicht gut gemanagt, da möchte sie ihnen unter die Arme greifen.

Den ganzen Talk mit Manuela Frey gibt es hier: