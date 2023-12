Starköchin Meta Hiltebrand: «Ich verstehe nicht, warum ein veganes Gericht ein Braten sein soll» Diese Frau fällt auf – mit ihren orangen Haaren, dem geschliffenen Mundwerk, aber noch viel mehr mit ihrem Talent: Meta Hiltebrand kann kochen. Mit 25 war sie die jüngste TV-Köchin Europas. 15.12.2023

Sie war die jüngste TV-Köchin Europas. In der blue News Sendung «On the Rocks» spricht Meta Hiltebrand über ihre Karriere und verrät, warum sie mit Ersatzprodukten Mühe hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Meta Hiltebrand hatte mit 25 Jahren ihre eigene Kochsendung und eröffnete fünf Jahre später ihr eigenes Restaurant.

Mit ihrem Sieg gegen Tim Mälzer bei «Kitchen impossible» , feierte sie im Oktober 2020 ihren Durchbruch.

Die Starköchin ist bei «On the Rocks» zu Gast und verrät Moderator Frank Richter, warum sie seltener von Freunden zum Essen eingeladen wird. Mehr anzeigen

Sie wollte schon immer etwas Handwerkliches machen. So entschied sie sich für eine Lehre in der Gastronomie. Seither steht sie in der Küche – oftmals begleitet von einer Kamera.

Die Starköchin Meta Hiltebrand lässt nichts anbrennen. Zurzeit sieht man die schlagfertige Powerfrau mit den orangen Haaren als Jurorin bei «Beef Club».

In der blue News-Sendung «On the Rocks» gesteht die Zürcherin, dass auch sie manchmal zu Mac Donald's geht. «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nie gehe.»

Wenn man lästern wolle, müsse man auch wissen, worüber man spreche. Wissen ist ja bekanntlich Macht.

Mit Ersatzprodukten habe sie jedoch Mühe

«Ich esse alles und probieren sowieso», erklärt sie Moderator Frank Richter. Mit Ersatzprodukten habe sie jedoch Mühe. Sie verstehe nicht, warum ein veganes Gericht ein Braten sein soll.

«Mit dem Braten habe ich auch weniger ein Problem, als mit dem falschen Speck», ergänzt sie und gibt den beiden Köchinnen auch gleich den Tipp: «Da hätte man auch eine schöne Zucchini aufschneiden und um den Braten legen können.»

Auf die Frage hin, ob sie von Kollegen überhaupt noch zum Essen eingeladen werde, gesteht die Köchin «seltener». Leute, die sie aber gut kenne, wüssten, dass sie es unglaublich wertschätze, wenn jemand sich die Zeit nehme und etwas koche. «Dann kann jemand sogar mit Fehlern punkten», so Hiltebrand.

Sie könne auch gut einfach essen, ohne die Speise zu kritisieren. «Natürlich darfst du mich dann nicht nach meiner Meinung fragen», fügt Hiltebrand an.

Hier gibt's den ganzen Talk mit Meta Hiltebrand