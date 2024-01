Fabienne Louves über Heiratspläne: «Ich würde ja sagen» Seit Jahren steht sie auf der Bühne. Aktuell begeistert Fabienne Louves im Erfolgs-Musical «Sister Äct». In der blue News-Sendung «On the Rocks» verrät die Luzernerin, warum die Rolle perfekt zu ihr passt. 05.01.2024

Seit Jahren steht sie auf der Bühne: Zurzeit begeistert Fabienne Louves im Erfolgsmusical «Sister Äct». Bei «On the Rocks» verrät die Luzernerin, warum die Rolle perfekt zu ihr passt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit ihrem Sieg bei «MusicStar» 2007 ist Fabienne Louves eine gefragte Sängerin und Musicaldarstellerin.

Zurzeit ist sie im Schweizer Erfolgsmusical «Sister Äct – ein himmlisches Musicäl» zu sehen.

In der blue News Sendung spricht die Luzernerin über ihre Beziehung und ihr aktuelles Engagement. Mehr anzeigen

Auf die SRF-Castingshow «MusicStar» wird Fabienne Louves heute nicht mehr viel angesprochen. Seit ihrem Sieg im Jahr 2007 hat sich die Luzernerin als Sängerin und Musicaldarstellerin einen eigenen Namen gemacht.

Aktuell spielt Fabienne Louves in «Sister Äct – ein himmlisches Musicäl» die Hauptrolle. Die Mundartinszenierung basiert auf dem Kinoblockbuster mit Whoopi Goldberg.

In der blue News Sendung «On the Rocks» spricht Fabienne Louves über ihre Rolle. Der Charakter ihrer Figur entspreche ihrem Wesen. Daher könne sie sich gut in sie hineinversetzen, erklärt Louves.

Fabienne Louves: «Es ist eine Freundschaft mit Liebe»

Seit acht Jahren ist sie mit Luca Schneider liiert. Das Wichtigste in einer Beziehung sei, Kompromisse einzugehen. Ihre Beziehung basiere auf Freundschaft mit Liebe.

Heiratspläne haben die beiden noch keine, verrät Fabienne Louves. Er wisse, dass sie Ja sagen würde, so die Sängerin.

Den ganzen Talk mit Fabienne Louves gibt es hier: