DJ Tatana übers Landleben // «Ich hatte Mühe mit der Ruhe» Dreimal hat sie für die Streetparade eine Hymne geliefert. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, zog sich Tatana Sterba zurück. Mit Moderatorin Vania Spescha spricht Tatana über Gagen und ihr Leben als alleinerziehende Mutter. 18.07.2024

Dreimal hat sie für die Streetparade eine Hymne geliefert. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zog sich Tatana Sterba zurück. Mit Moderatorin Vania Spescha spricht Tatana über Gagen und ihr Leben als alleinerziehende Mutter.

Als DJ hat Tatana seit 1994 fast keine Streetparade verpasst und lieferte sogar dreimal die offizielle Hymne.

Sie hat 19 Gold- und sechs Platin-Auszeichnungen sowie einen Swiss Music Award u. v. m. erhalten.

Die zweifache Mutter lebt mittlerweile im Linthgebiet und spricht mit Moderatorin Vania Spescha übers Leben auf dem Land.

«Ich habe sogar während des Stillens noch aufgelegt», verrät die 47-Jährige in der Talksendung «On the Rocks» Mehr anzeigen

Seit ihrem ersten Gig vor 30 Jahren ist Tatana aus der Schweizer Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Die Zürcherin hat die elektronische Musikszene hierzulande stark geprägt.

Plötzlich wurde es ruhig um die DJane. Tatana wollte sich Zeit für ihre beiden Söhne nehmen. «Ich habe mich als Mutter bewusst für meine Kinder entschieden», verrät die 47-Jährige.

Kurz vor der Streetparade erscheint ihre zweite Single zur kommenden EP, wo Tatana ihre liebsten 80er-Jahre Songs auf ihre eigene Weise neu interpretiert.

Mit Moderatorin Vania Spescha spricht die DJane über Gagen in der Szene, Drogen und ihr Leben auf dem Land.

Im Linthgebiet habe sie ihre Ruheoase gefunden. Der Umzug von der Stadt aufs Land sei nicht einfach gewesen. «Ich hatte Mühe mit der Ruhe», erklärt Tatana in der Talksendung «On the Rocks».

Den Wechsel zwischen Familienleben und Auflegen gelinge ihr gut. «Ich gehe heute bewusster an einen Gig», so die Zürcherin. Ausserdem bleibe sie meist auch nur eine Stunde und gehe nicht mehr in den Ausgang.

Sie habe jetzt einen anderen Rhythmus und andere Themen. So gehe es nicht mehr immer um sie, sondern primär um ihre Kinder.

