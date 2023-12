Annina Frey: «Unsere Ursi Andress stahl allen die Show»

«Den Zopf essen, den mein Freund immer selber macht»: Annina Frey über ein Ritual, das sie jedes Wochenende pflegt. Bild: Ellin Anderegg

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Musikerin, Moderatorin und Model Annina Frey.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Wahl-Zürcherin Annina Frey ist Musikerin, DJ, Produzentin, Moderatorin und Model.

Die 42-Jährige gründete kürzlich ihr eigenes Musiklabel Ascending und hostet eine monatliche Radioshow.

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verrät Frey, was ihr schönster Moment der vergangenen Wochen war. Und sie sagt, was sie von Gerüchten hält. Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Annina Frey.

Schweizweit bekannt wurde die heute 42-Jährige als Moderatorin der SRF-Sendung «Glanz & Gloria». Heute ist die Wahl-Zürcherin als Musikerin und Produzentin tätig und legt unter dem Namen Freya als DJ auf.

Frey gründete kürzlich ihr eigenes Musiklabel Ascending und hostet eine monatliche Radioshow. Ihr neustes musikalisches Werk ist der Soundtrack zu einem selbst gestalteten Video für die Umweltorganisation Sea Shepherd, welches sie mit ihrer Violine komponiert hat.

Zudem berichtet Annina Frey seit zwei Jahren für blue Music vom Schweizer Festivalsommer und begrüsst jeweils die grössten Stars im Studio vor Ort.

1. Annina Frey, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Schlafentzug.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Der vierte Geburtstag meines Sohnes.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Nein. «Scheinen» scheint mir ein schaurig wackliges Wort. Aber selbst wenn ich es wüsste: Befehlen geht gegen meine Intuition. Gescheit argumentieren ist eher meine Stärke.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Hefe. Für den Zopf, den mein Freund immer selber macht.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Mode interessiert mich zwar als Spiegelbild unserer Gesellschaft sehr. Aber wenn ich Geld ausgebe, dann für Synthesizer.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Andy Warhol.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Unsere Ursi Andress stahl allen die Show. Wobei ich zugegebenermassen als Teenie einmal für Pierce Brosnan gefant habe. Aber der Mensch muss ja nicht alles immer erklären können.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Ich schaue quasi kein Fernsehen, bin aber zufälligerweise letztens über die Serie «Der Greif»gestolpert. Die Verfilmung eines Buches, das ich als Kind gelesen habe. Weltklasse – also das Buch.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Vom deutschen Reggae-Musiker Gentleman.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Ich bin ein 80er-Jahre-Kind. Also ziemlich alles Hörbare aus den 80ern und 90ern.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Gar nicht. Ich habe ein Kind.

«Der vierte Geburtstag meines Sohnes»: Annina Frey über den schönsten Moment der vergangenen Wochen. Bild: Maurice Haas

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Nein.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

In den letzten Italien-Ferien mit meiner Mom. Eine Stippvisite aus rein kulturellem Interesse.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Meine Kopfhörer und USB-Sticks.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Selbstgemachten Zopf essen.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Das ist eine Fangfrage. Bündner Capuns, aber vegetarisch.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Meine Beine.

18. Locarno oder Lugano?

Locarno. Da arbeite ich jedes Jahr für blue Music am Moon&Stars.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

Dass ich viel zu wenig dort bin. J’aime les francophones.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Schlafen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Ich bin mir keiner Gerüchte bewusst, würde solche aber auch nicht richtigstellen wollen. Es ist mir ziemlich wurscht, was andere von mir denken.

22. Ihr Lieblingswitz?

Als mein Sohn letztens wegen einer Erkältung Rotz und Wasser schniefte, meinte er ganz betrübt: «Mami, meine Nase hat Durchfall.»

Annina Frey füllte den Fragebogen schriftlich aus.

