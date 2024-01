«Zeitungen lesen»: Käsehändler Rolf Beeler über ein Ritual, das er jedes Wochenende pflegt. Bild: zVg

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntagsfragen dem Aargauer Käsehändler Rolf Beeler.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rolf Beeler gilt als Käsepapst der Schweiz.

Der Aargauer betreibt seit fast 47 Jahren jeden Samstag seinen Stand am Luzerner Wochenmarkt.

In der Rubrik «22 Sonntagsfragen» verrät Beeler, was sein schönster Moment der vergangenen Wochen war. Und er sagt, was sie von Gerüchten hält. Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Rolf Beeler.

Der Aargauer gilt als Käsepapst der Schweiz. Viele «Gault-Millau»-Köch*innen kaufen bei ihm in Mellingen AG ein. Beller betreibt seit bald 47 Jahren jeden Samstag seinen Stand am Luzerner Wochenmarkt.

Seit einem Jahr verkauft er seinen Käse zudem am Wochenmarkt auf dem Zürcher Bürkliplatz. Beelers über 150 Sorten Käse aus Rohmilch können auch über das Internet bestellt werden.

1. Rolf Beeler, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Ruhe.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Die neue CD von Züri West hören.

3. Wenn Sie die Macht hätten, zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Nein. In unserer Demokratie entscheidet die Mehrheit, aber vielleicht würde ich je nachdem auswandern.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Früchte. Käse habe ich zum Glück immer im Haus.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Lacoste und Gant.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit Schauspielerin Jacqueline Bisset.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Sean Connery. Da stimmt alles. Die Storys wurden praktisch für ihn geschrieben.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

«Tatort».

«Die neue CD von Züri West hören»: Rolf Beeler über den schönsten Moment der vergangenen Wochen. Bild: zVg

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Jon Batiste am Montreux Jazz Festival.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

«Gimme Some Lovin» von Steve Winwood.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Vielleicht eine halbe Stunde.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Nein, nie.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Im letzten Frühling besuchte ich die Abteikirche von Romainmôtier JU. Das ist ein Kraftort für mich.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Zeitungen.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Zeitungen lesen.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Wenn der Käse von mir ist, dann gerne ein Fondue.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Meine Füsse und Beine.

18. Locarno oder Lugano?

Locarno.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

Käse und Wein.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Ich mache das, was ich Lust habe, also nichts zu wenig.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Dass ich nicht erreichbar bin.

22. Ihr Lieblingswitz?

Albert Einstein: «Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.»

Rolf Beeler füllte den Fragebogen schriftlich aus.

Neuste Texte von Bruno Bötschi? Abonniere den Newsletter

Mehr Videos aus dem Ressort