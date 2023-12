Wer ist die mysteriöseste Frau des deutschen Fernsehens? Der Weihnachts-«Tatort» aus Frankfurt war diesmal wenig weihnachtlich. Es ging um Künstlerin Anette Baer, die eine besondere Beziehung zu ihrem erwachsenen Sohn pflegte. In der Hauptrolle zu sehen: Jeanette Hain. Bild: HR / Bettina Müller Künstlerin Anette Baer (Jeanette Hain) und ihr 20-jähriger Sohn Lucas Baer (Bela Gábor Lenz), den sie alleine aufgezogen hat, stehen sich sehr nahe. Bild: HR Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) ermittelten am zweiten Weihnachtsfeiertag in ihrem vorletzten Fall. Bild: HR Blut oder Farbe? Jungkünstler Lucas Baer (Bela Gábor Lenz) wird in der Nacht von seiner Mutter (Jeanette Hain) ertappt. Bild: HR Frankfurter Ermittlungen: Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) suchen im «Tatort: Kontrollverlust» nach dem Mörder einer jungen Frau, die in der Gaming-Szene bekannt war. Bild: HR Single-Kommissar Paul Brix (Wolfram Koch) findet Künstlerin Anette Baer (Jeanette Hain) durchaus interessant. Bild: HR / Bettina Müller Ermittlerin Anna Janneke (Margarita Broich) möchte herausfinden, was mit Lucas Baer (Bela Gábor Lenz) los ist. Bild: HR Lucas Baer (Bela Gábor Lenz) schaut dabei zu, wie seine Mutter (Jeanette Hain) mal wieder etwas für ihn regelt. Bild: HR/ Bettina Müller Paul Brix (Wolfram Koch, links) unterhält sich mit Hausmeister Leon Hamann (Franz Pätzold), der das Mordopfer gefunden hat. Bild: HR Auch Psychologiestudentin Denise (Mina-Giselle Rüffer) kennt Künstlerinnen-Sohn Lucas. Welches Verhältnis haben die beiden? Bild: HR Wer ist die mysteriöseste Frau des deutschen Fernsehens? Der Weihnachts-«Tatort» aus Frankfurt war diesmal wenig weihnachtlich. Es ging um Künstlerin Anette Baer, die eine besondere Beziehung zu ihrem erwachsenen Sohn pflegte. In der Hauptrolle zu sehen: Jeanette Hain. Bild: HR / Bettina Müller Künstlerin Anette Baer (Jeanette Hain) und ihr 20-jähriger Sohn Lucas Baer (Bela Gábor Lenz), den sie alleine aufgezogen hat, stehen sich sehr nahe. Bild: HR Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) ermittelten am zweiten Weihnachtsfeiertag in ihrem vorletzten Fall. Bild: HR Blut oder Farbe? Jungkünstler Lucas Baer (Bela Gábor Lenz) wird in der Nacht von seiner Mutter (Jeanette Hain) ertappt. Bild: HR Frankfurter Ermittlungen: Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) suchen im «Tatort: Kontrollverlust» nach dem Mörder einer jungen Frau, die in der Gaming-Szene bekannt war. Bild: HR Single-Kommissar Paul Brix (Wolfram Koch) findet Künstlerin Anette Baer (Jeanette Hain) durchaus interessant. Bild: HR / Bettina Müller Ermittlerin Anna Janneke (Margarita Broich) möchte herausfinden, was mit Lucas Baer (Bela Gábor Lenz) los ist. Bild: HR Lucas Baer (Bela Gábor Lenz) schaut dabei zu, wie seine Mutter (Jeanette Hain) mal wieder etwas für ihn regelt. Bild: HR/ Bettina Müller Paul Brix (Wolfram Koch, links) unterhält sich mit Hausmeister Leon Hamann (Franz Pätzold), der das Mordopfer gefunden hat. Bild: HR Auch Psychologiestudentin Denise (Mina-Giselle Rüffer) kennt Künstlerinnen-Sohn Lucas. Welches Verhältnis haben die beiden? Bild: HR

Im wenig weihnachtlichen «Tatort: Kontrollverlust» aus Frankfurt mussten Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) die Helikoptermutter eines erwachsenen Sohns überführen. Doch wer war ihre Darstellerin, die auch in der Schweizer Historienserie «Davos 1917» die Strippen zieht?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei ihrem vorletzten Fall wurden die Frankfurter Kommissare Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) mit einer überfürsorglichen Mutter konfrontiert.

Sie wird von Jeanette Hain verkörpert, die aktuell auch in der Schweizerisch-deutschen High-End-Serie "Davos 1917" von sich reden macht.

Darüber hinaus spielte im «Tatort: Kontrollverlust» Kunst eine ganz besondere Rolle. Mehr anzeigen

Kurz vor Weihnachten erwartete Fans des Frankfurter «Tatorts» eine faustdicke Überraschung: Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) hören auf. Ihr letzter Fall ist bereits abgedreht und wird 2024 im Ersten zu sehen sein.

Doch wer folgt ihnen nach – und wie kommt es, dass ausgerechnet parallel zur schweizerisch-deutschen Eventserie «Davos 1917» deren Co-Hauptdarstellerin Jeanette Hain auch im «Tatort: Kontrollverlust» die Episoden-Hauptrolle spielt? Wer ist die Frau, deren Gesicht man sehr häufig in doppelbödigen Rollen sieht?

Worum ging es?

Die bildende Künstlerin Anette Baer (Jeanette Hain) lebt mit ihrem 20-jährigen Sohn Lucas (Bela Gábor Lenz) unter einem Dach. Der Sohn, ein ambitionierter Zeichner, kehrte eines Nachts blutverschmiert von der talentierten Gamerin Cara (Viktoria Schreiber) zurück, mit der er zuletzt viel Zeit verbracht hatte. Sie sei tot, sagte er der Mutter – aber er sei nicht der Täter!

Am nächsten Morgen fanden Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) die junge Frau tatsächlich ermordet vor. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann die Ermittlungen zu Lucas führten, der vom schwurblerischen Hausmeister (Franz Pätzold) als häufiger Gast wahrgenommen wurde. Während die Polizei dem jungen Verdächtigen immer näher kam, versuchte dessen Mutter, Spuren zu verwischen und falsche Fährten zu legen.

Worum ging es wirklich?

Regisseurin und Drehbuchautorin Elke Hauck (ebenfalls Drehbuch: Sven S. Poser) stellt eine toxische Mutter-Sohn-Beziehung in den Mittelpunkt dieses Falles. Der «Tatort: Kontrollverlust» ist die Geschichte einer scheinbar coolen Frau, die das Leben ihres mittlerweile erwachsenen Sohnes weiter kontrollieren möchte. Dabei schreckt sie auch vor drastischen Massnahmen nicht zurück.

Dazu passt die im Krimi enthüllte Nachricht, dass Lucas aus einer Samenspende stamme. Ein wirklich schönes Sinnbild sind die Homunkulus-Figuren, an denen die Künstlerin und Mutter im Film arbeitet. Ebenso, wie sie ihre Figuren kontrolliert, soll auch der Sohn aus Mutters Händen weiter «geformt» werden.

Wer spielt die Mutter?

Wer in den letzten 25 Jahren deutsche Filmproduktionen und vor allem Krimis verfolgte, dürfte das Gesicht Jeanette Hains bekannt vorkommen. Im Weihnachtsprogramm des Ersten ist die 54-Jährige besonders präsent, weil sie in der schweizerisch-deutschen Eventserie «Davos 1917» die mysteriöse Gräfin spielt, Spionage-Mentorin der jungen Hauptfigur Johanna (Dominique Devenport).

Hier wie da ist Jeanette Hain in ihrer Paraderolle als deutsche Femme fatale schlechthin zu sehen. Ihre Frauenfiguren faszinieren – aber ihnen ist nicht zu trauen!

Auch in der deutsch-schweizerischen Premiumserie "Davos 1917" spielt Jeanette Hain (rechts) eine der wichtigsten Rollen neben Hauptdarstellerin Dominique Devenport. Bild: SRF/Pascal Mora

Arzttochter Jeanette Hain wurde 1969 in München geboren, wollte eigentlich Regie studieren, wurde dann aber auf der Strasse als Schauspielerin entdeckt. Bekannt wurde sie als Ich-Erzählerin im Film «Frau Rettich, die Czerni und ich» (1998). Seitdem hat man die Mutter zweier Kinder aus zwei Beziehungen – neben vielen anderen Rollen – oft als Verdächtige oder Mörderin in Krimis gesehen.

Der Grund? Kaum eine deutsche Schauspielerin ihrer Generation besitzt eine vergleichbar «undurchsichtige» Aura. Auch in Til Schweigers Kinoblockbuster «Honig im Kopf» war Hain mit von der Partie: als untreue Ehefrau der Schweiger-Figur!

Wer sorgte für die Kunst im Atelier?

Als Homunculus (lateinisch für «Menschlein») bezeichnet man einen künstlich geschaffenen, kleinen Menschen. Die Figuren, an denen Künstlerin Anette Baer im «Tatort» arbeitet, sind echte Kunstwerke der Frankfurter Künstlerin Birgit Brinkmann. Regisseurin Elke Hauck stiess auf sie und fragte nach einer Zusammenarbeit für den «Tatort». Schliesslich sind die Werke, an denen die Künstlerin im Film arbeitet, häufig während Dialogszenen in Nahaufnahme oder im Hintergrund zu sehen.

Da wäre es komisch gewesen, wenn der Kunst im Film Wirkung und Niveau gefehlt hätte. Ein Knackpunkt war allerdings, dass in einer späten Szene des Krimis viele Werke zerstört werden. Doch auch das hatten «Tatort»-Produzenten und Künstlerin in ihrem Deal eingepreist. Nicht geplant war jedoch, dass die Kunst Brinkmanns beim Transport zum Drehort beschädigt wurde und dann vor Ort repariert werden mussten. Die (später zu zerstörenden) Kunstwerke wurden gerade rechtzeitig zum ersten Drehtag fertig!

Wie geht es beim Frankfurter «Tatort» weiter?

Kurz vor Weihnachten 2023 beendeten Margarita Broich und Wolfram Koch ihren letzten Dreh als Frankfurter «Tatort»-Kommissare. Da fiel die letzte Klappe für den Fall «Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n». Irgendwann 2024 soll er zu sehen sein.

Dann ist nach gut zehn Jahren und 19 Fällen Schluss für das sympathische Hessen-Duo, bestehend aus zwei hochrenommierten Theater-Darstellern, die sich danach wieder mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wollen.

Von Janneke und Brix bleibt ein stets freundlicher und oft von sanfter Ironie unterfütterter Ton sowie eine ganze Reihe starker Fälle, sofern man der für Experimente offenen «Tatort»-Redaktion des Hessischen Rundfunks folgen mochte. Wer in Zukunft in Frankfurt und Umgebung für den «Tatort» ermitteln soll, wird Anfang 2024 bekannt gegeben.

