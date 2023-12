«Zeit draussen in der Natur verbringen»: Nadia Damaso über ein Ritual, das sie jedes Wochenende pflegt. Bild: zVg

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Kochbuch-Autorin und Sängerin Nadia Damaso.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nadia Damaso ist Kochbuch-Autorin, Foodbloggerin und Sängerin.

Auf Instagram folgen der 27-jährigen Bündnerin mehr als 137'000 Follower*innen. Seit diesem Jahr versucht sie sich zudem als Sängerin. 2024 soll ihr erstes Album erscheinen.

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verrät Damaso, was ihr schönster Moment der vergangenen Wochen war. Und sie sagt, was sie von Gerüchten hält. Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Nadia Damaso. Die 27-jährige Bündnerin ist aktuell die erfolgreichste Kochbuch-Autorin der Schweiz.

Die Ernährung habe auch Auswirkung auf unsere mentale Gesundheit, sagt Damaso. Darüber spricht sie in ihren Vorträgen und ihren zwei Podcasts «Meh Herz» und «Conscious with Nadia Damaso».

Seit diesem Jahr ist die Foodbloggerin zudem als Musikerin aktiv. In den vergangenen Monaten erschienen vier Singles, 2024 soll das erste Album folgen. Vor Kurzem lancierte sie zudem eine eigene Keramik-Geschirr-Linie.

1. Nadia Damaso, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Samstag und Sonntag sind für mich Tage wie alle anderen auch. Ich liebe, was ich tue und freue mich jeden Tag darauf, meine Kreativität auszuleben. Am Sonntag arbeite ich oft fast noch mehr als unter der Woche, weil da eine gewisse Ruhe spürbar ist. Das finde ich super zum Arbeiten.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Die Vernissage für mein Kochbuch «Eat better not less – natürlich & einfach, Nadias 20-Minuten-Rezepte», welches kürzlich im AT Verlag erschienen ist. Das Buch hat es auch bereits wieder in die Bestsellerliste geschafft. Dafür bin ich mega dankbar.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Ich würde mich für das Gesetz der Liebe und Wertfreiheit einsetzen. Sprich, dass alles, was man tut, aus Liebe kommt. Und dass wir als Gesellschaft aufhören, uns gegenseitig zu kritisieren und zu bewerten. Die Welt bietet so viel Schönes und Positives. Würden wir uns mehr darauf fokussieren und weniger Negativität in die Welt setzen, würde diese eine Veränderung zum Guten bringen. Und ich würde mich dafür einsetzen, dass jeder Mensch mindestens eine Stunde pro Trag in der Natur draussen sein müsste. Die Natur ist ein riesiger Kraft- und Inspirationsort. Ich bin überzeugt davon, dass das jedem von uns unglaublich guttun würde.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Am Samstag gehe ich regelmässig auf dem Markt einkaufen. Einen Einkaufszettel habe ich keinen dabei, sondern ich entscheide vor Ort, worauf ich Lust habe. Gemüse und Früchte sind jedoch immer dabei.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Ich liebe die Schweizer Marke Ina Kess. Man könnte fast sagen: Ich lebe in diesen Kleidungsstücken. Egal, ob während der Arbeit oder beim Sport. Ansonsten besitze ich kaum Markenkleider. Ich gebe mein Geld lieber für Essen, neue Projekte oder Erlebnisse aus.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit meinem Grossvater. Ich würde ihm viele Fragen über sein Leben stellen, die ich vor seinem Tod nicht mehr stellen konnte. Und ich würde gerne mit meinem 10-jährigen Ich essen gehen und es fragen, was es von der Zukunft wünscht, um zu sehen, wie viel davon bisher in Erfüllung gegangen ist.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Sean Connery – classic und ein richtig charmanter Schönling.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Momentan habe ich zu viel um die Ohren und nicht wirklich Zeit, um TV zu schauen. Ich mag jedoch «The Morning Show» auf Apple TV sehr.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Kürzlich besuchte ich in Zürich das Konzert der US-amerikanischen Indie-Folk-Band Bon Iver. Der Auftritt war unglaublich und sehr inspirierend für meine eigene Musik. Keine grosse Show, sondern es ging einfach um die Magie der Musik.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Es käme auf die Stimmung und die anwesenden Leute an. Aber es müsste wahrscheinlich irgendein Klassiker von früher sein.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Ich meditiere morgens gerne oder visioniere meine Wünsche und Träume, während ich noch im Bett liege. Oft telefoniere ich am Sonntagmorgen auch mit meiner Familie oder Freunden.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Ich esse grundsätzlich nicht im Bett, da ich schon den ganzen Tag mit Essen zu tun habe ;)

«Die Vernissage für mein neues Kochbuch»: Nadia Damaso über den schönsten Moment der vergangenen Wochen. Bild: zVg

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Im September reiste ich mit Kollegen durch das wunderschöne Umbrien. Wir besuchten mehrere Kirchen, genossen die Ruhe und haben in einigen auch gesungen. Das fühlte sich sehr imposant an, weil ich eine spezielle Energie spürte.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Laptop, Handy, Musikinstrumente, Kochutensilien, Laufschuhe und Kaffeetasse.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Für mich ist es wichtig, jeden Tag Zeit in der Natur zu verbringen, um mich ganzheitlich aufzuladen, mich selbst zu spüren, mich mit meinem Inneren zu verbinden und neue Inspiration zu finden.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Ich ernähre mich ausschliesslich pflanzlich. Müsste ich allerdings wählen, fände ich ein Fondue in einem Chalet hoch oben auf einem verschneiten Berg mit einem glühenden Feuer im Cheminée schon sehr gemütlich.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Meine Beine.

18. Locarno oder Lugano?

Locarno. Es liegt näher bei Ascona, wo meine Grossmutter lebt.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

An die französische Sprache und Langlauf-Rennen, die ich in jungen Jahren dort bestritten habe und für welche die Anfahrt immer so lange gedauert hat ;)

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Einfach nichts machen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Ich kenne nicht wirklich Gerüchte über mich. Meine Kollegen sagen mir oft, ich sei ein Alien mit all dem, was ich tue und wie wenig ich schlafe. Who knows ;)

22. Ihr Lieblingswitz?

Einer, den ich noch nicht kenne, sonst würde er mir in den Sinn kommen.

Nadia Damaso füllte den Fragebogen schriftlich aus.

