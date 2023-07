Kochbuch-Autorin Nadia Damaso: «Das Singen fühlt sich nackter an» Sie ist die erfolgreichste Kochbuch-Autorin der Schweiz. Nun will sich Nadia Damaso einen Traum erfüllen und sich als Sängerin versuchen. Heute erscheint das Musikvideo zu ihrer allerersten Single 17.07.2023

Sie ist die erfolgreichste Kochbuch-Autorin der Schweiz. Nun erfüllt sich Nadia Damaso einen grossen Traum und versucht sich als Sängerin. Heute erscheint das Musikvideo zu ihrer ersten Single «Enough».

Nun versucht sich die 27-Jährige als Sängerin. Ihre erste Single heisst Titel «Enough».

Nadia Damaso, was ist der Unterschied zwischen Kochen und Singen?

Das eine kommt aus dem Mund heraus, das andere wird mit den Händen gemacht. Beides entsteht jedoch in meinem Herzen.

Du wurdest als Kochbuch-Autorin bekannt, nun versuchst du dich als Sängerin. Warum?

Ich selber habe mich nie als Kochbuch-Autorin definiert, sondern ich bin einfach Nadia. Und ich mache das, was sich im Leben richtig anfühlt. Die Musik kam früh in mein Leben und war lange vor dem Kochen eine meiner Leidenschaften. Mir war deshalb schon länger klar, irgendwann werde ich mich durch die Musik ausdrücken.

Wie und wann genau kam die Musik in dein Leben?

Ich habe als Kind viel gesungen und im Teenageralter fing ich an Gitarre zu spielen.

Blockflöte musstest du nicht lernen?

Doch auch. Ich war aber nie besonders fasziniert von diesem Instrument.

Heute Mittwochabend, 21 Uhr, wirst du auf Instagram das Video zu deiner allerersten Single mit dem Titel «Enough» veröffentlichen. Worum geht es in deinem Lied?

In dem Song geht es um die Angst, nicht gut genug zu sein. Während meiner Kindheit fühlte ich mich immer wieder unverstanden, weil ich anders war als meine Mitschüler*innen. So entstand in mir das Gefühl, ich müsse etwas unternehmen, um gut genug zu sein und meine innere Balance zu finden.

Oft dachte ich auch, dass mich meine Mitmenschen nicht richtig sehen können. Mit dem Lied «Enough» möchte ich andere Menschen darin bestärken, dass wir alle gut genug sind – und zwar jede und jeder auf ihre/seine Art und Weise.

Wie würdest du deine Musik beschreiben?

«Enough» ist ein Popsong. Es gibt aber auch Lieder von mir, die in Richtung Folk oder Jazz gehen.

Was macht das Singen mit dir? Was fühlst du dabei?

Während ich singe, kann ich meine Innenwelt ausdrücken. Singen hat etwas Heilendes.

«Mir war schon länger klar, irgendwann werde ich mich durch die Musik ausdrücken»: Nadia Damaso. Bild: zVg

Welche Ziele willst du als Sängerin verfolgen?

Geplant ist, dass Anfang Winter 2023/24 mein erstes Album erscheint. Bis es so weit ist, werde ich in den nächsten Wochen und Monate noch vier, fünf weitere Singles veröffentlichen.

Anfang Winter soll auch dein neues Kochbuch erscheinen.

Das stimmt. Mein nächstes Kochbuch heisst «Natürlich und einfach – Nadias 20-Minuten-Rezepte». Wenn alles klappt, werde ich während der Vernissage einige meiner Songs live performen.

Gibt es auch einmal ein richtiges Konzert von Nadia Damaso?

Das ist ein grosser Traum von mir.

Hörst du Musik, während du kochst?

Während ich in der Küche arbeite, höre ich gerne Entspannungsmusik mit Tiefgang. Für mich ist Kochen aktive Meditation. Stehe ich am Herd, kommt es mir oft so vor, als würde ich in einen Fluss eintauchen. Manchmal scheint mir gar, dass ich das Denken dabei vergesse und alles ganz automatisch geschieht.

Welches ist aktuell dein Lieblingssong, der im Radio gespielt wird?

Oh, ich höre oft Musik von Künstlern, die wenig bekannt sind. Kürzlich besuchte ich in Zürich das Konzert der US-amerikanischen Indie-Folk-Band Bon Iver. Musik, die in den Charts gespielt wird, mag ich nicht besonders.

Gibt es auch Frauenstimmen, die dich faszinieren?

Lustigerweise höre ich fast ausschliesslich Musik von Männern.

Hast du keine Angst vor Kritiker*innen, die sagen: «Aha, jetzt singt die Damaso auch noch»?

Nein, davor habe ich keine Angst. Für mich ist das Wichtigste, dass ich von meiner Arbeit überzeugt bin und Freude und Spass daran habe. Früher war das oft anders und ich überlegte mir: Was denken die anderen? Mittlerweile weiss ich: einfach machen.

Aber natürlich ist mir schon bewusst, dass ich mit dem Gesangsprojekt meine Person mehr in den Vordergrund rücke – hinter den Kochbüchern konnte ich mich besser verstecken. Ich gebe zu, Singen fühlt sich nackter an.

Heute Mittwoch, 21 Uhr, publiziert Nadia Damaso das Musikvideo zu ihrer ersten Single «Enough» auf ihrem Instagram-Account.

