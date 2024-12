Auf Dubai-Schoggi folgt Dubai-Glace: blue News testet die Eiscrème mit dem Pistazien-Extra Erst Dubai-Schokolade, jetzt Dubai-Glacé. Ob die Eiscreme mit Engelshaar und Pistazien tatsächlich schmeckt, hat blue News ausprobiert – mit einem überraschendem Ergebnis. 09.12.2024

Erst Dubai-Schokolade, jetzt Dubai-Glace: Der nächste Dessert-Hype ist da. Ob die Eiscrème mit Engelshaar und Pistazien tatsächlich schmeckt, hat blue News ausprobiert – mit einem überraschenden Ergebnis.

Vania Spescha und Christian Thumshirn Vania Spescha

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Dubai-Glace ist nach der Dubai-Schokolade in manchem Munde.

Die neue Glace-Kreation wird als exklusive Delikatesse angepriesen und weckt hohe Erwartungen.

Ein Geschmackstest der blue News Redaktion soll klären, ob die Dubai-Glace den Erwartungen gerecht wird. Mehr anzeigen

Gerade erst sind Schweizer Schoggi-Liebhaber mitten in der Nacht aufgestanden, um eine der 500 Dubai-Schoggitafeln bei Lindt Home of Chocolate in Kilchberg ZH zu kaufen.

Dass es nicht bei der Dubai-Schokolade bleiben würde, war abzusehen. Mittlerweile gibt es auch Dubai-Gipfeli, sogar Dubai-Wurst oder eben Dubai-Glace.

Letzteres wird in der Schweiz ausschliesslich in blue Cinemas angeboten. Ob und wie die Dubai-Glace schmeckt, hat blue News für dich getestet.

