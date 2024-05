Mein Mann will in einen Swingerklub

Science-Fiction-Nonsens für alle Sinne: In der Komödie «The Watch» mit Ben Stiller und Rosemarie DeWitt (Bild) wird durch eine Swingerklub-Orgie die Welt gerettet, weil ein Ausserirdischer dadurch den Wert des menschlichen Miteinanders schätzen lernt. Bild: Twentieth Century Fox

Die blue News Leserin Catherine führt eine coole Beziehung. Kürzlich schlug ihr Mann nun aber vor, dass man gemeinsam einen Swingerklub besuchen könnte. Jetzt fragt sich die Frau, was sie dort zu erwarten hat.

Thomas Meyer Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Ratgeber-Kolumne «Meyers Liebesklinik» berät Schriftsteller und Coach Thomas Meyer die Leser*innen von blue News bei Problemen in der Liebe und Partnerschaft.

Das Thema der neunten Kolumne: Der Mann von blue News Leserin Catherine würde gern einmal einen Swingerklub besuchen.

Die Leserin ist verunsichert und will nun von Coach Meyer wissen, was sie in einem solchen Klub zu erwarten hat.

Lieber Thomas

Mein Mann (47) und ich (46) sind seit 15 Jahren zusammen und seit zwölf Jahren verheiratet.

Wir führen eine coole Beziehung und lieben es in ferne Länder zu verreisen. Mein Mann ist deutlich progressiver als ich, wagt gerne auch einmal Neues. Ich bin eher ruhiger, lasse mich gleichzeitig aber auch gerne von ihm überraschen.

Wir haben nach wie vor ab und an Sex. Und das ist gut so. Und auch lustvoll.

Nun hat mein Mann vorgeschlagen, mal einen Swingerklub zu besuchen. Seither bin ich etwas verunsichert. Was erwartet mich an so einem Ort?

Wie wollen/sollen wir das angehen? Welche Regeln gibt es da? Kannst du mir einen Rat geben, worauf ich in der Diskussion mit meinem Lieblingsmann achten sollte?

Herzlich, Catherine, Chur

Hallo Catherine

Was dich in einem Swingerklub erwartet, kann ich dir nicht sagen, ich war nie da. Und selbst wenn: Dann wäre es mein Erlebnis gewesen, und davon etwas abzuleiten, das für andere gelten soll, ist immer schwierig.

Zur Person: Thomas Meyer Bild: Joan Minder Schriftsteller, Drehbuchautor – und Coach in Beziehungs- und Liebesfragen: Thomas Meyer, Jahrgang 1974, berät neu die Leser*innen von blue News bei Liebeskummer und Beziehungsproblemen.

So viel weiss ich aber: In einem Swingerklub erwartet dich die Möglichkeit, mit anderen intim zu werden.

Das setzt – grundsätzlich, aber dort erst recht – den sogenannten Konsens voraus, also das gemeinsame Einverständnis. Und dieses wiederum klare Kommunikation.

Damit scheint es bei euch jedoch ein wenig zu hapern. Dein Partner hat allem Anschein nach nicht erklärt, was ihn zu diesem Vorschlag bewegt hat, und du hast offenbar nicht nachgefragt.

Dabei ist es doch zentral, voneinander zu wissen, wie die aktuellen Gefühle, Bedürfnisse und Ängste aussehen.

Dass dein Partner nach 15 Jahren Lust auf andere Körper hat, ist legitim. Allerdings sollte er das auch so sagen. Und dir damit die Chance geben, darauf zu reagieren – und nicht auf die Lösung, die er sich ausgedacht hat. Die ist ja in seinem Kopf entstanden und nicht an eurem Esstisch.

Mach nichts, was sich für dich nicht richtig anfühlt

Vielleicht hast auch du Lust, etwas Neues zu erleben. Dann ist der gemeinsame Besuch im Swingerklub durchaus eine praktikable Möglichkeit:

Der Rahmen ist abgesteckt, es ist nicht heimlich, man geht hinterher wieder zusammen nach Hause, man hat dasselbe erlebt. Die Gefahr, die Beziehung zu ruinieren, ist um Welten geringer als bei einer Affäre. So gesehen macht dein Mann schon mal eine Menge richtig.

Aber mach nichts, was sich für dich nicht richtig und nicht gut anfühlt. Weder in deiner Beziehung noch im Swingerklub noch irgendwo und irgendwann und mit irgendwem sonst. Und schon gar nicht, um jemandem einen Gefallen zu tun.

Ihr solltet dennoch unbedingt offen miteinander reden, bevor ihr irgendetwas entscheidet. Auf keinen Fall darfst du in etwas einwilligen, das dir gar nicht entspricht, nur um deinen Partner nicht zu verstimmen.

Redet darüber, wo ihr gerade miteinander steht, was euch fehlt, wie ein Besuch im Swingerklub ablaufen soll, falls überhaupt, und hinterher, wie das für euch war.

Thomas Meyer

