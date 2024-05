In der Schweizer Komödie «Die Nachbarn von oben» mit Ursina Lardi und Roeland Wiesnekker geht es um das gegensätzliche Beziehungs- und Sexleben zweier Paare. Bild: Ascot Entertainment

Die blue News Leserin M. S. ist mit ihrem langjährigen Partner in eine kleinere, billige Wohnung gezogen, damit sie im Winter mehr reisen können. Seither ist das Paar schon mehrmals aneinandergeraten.

Thomas Meyer Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Ratgeber-Kolumne «Meyers Liebesklinik» berät Schriftsteller und Coach Thomas Meyer die Leser*innen von blue News bei Problemen in der Liebe und Partnerschaft.

Das Thema der achten Kolumne: Ein Paar, das seit 26 Jahren zusammen ist, zog in eine kleinere billige Wohnung, damit es im Winter reisen kann.

Nun stellen sich die ersten Probleme ein: Die Frau trifft Freund*innen, derweil ihr Partner die Ruhe schätzt. Bereits gab es deswegen einige Male Streit.

Hallo Herr Meyer

Wir sind seit fast 26 Jahren mit Freuden zusammen und haben vor einem Jahr entschieden, in eine kleinere, billige Wohnung zu ziehen. Im Winter reisen wir und sind im Sommer in der Schweiz.

Der Start ist gut gelungen. Die erste Reise war zauberhaft. Nun sind wir wieder zu Hause in einem kleinen Dorf am Bodensee und auf uns zurückgeworfen. Es ist neblig, kalt und wenig los.

Ich treffe Freunde in St. Gallen und Zürich und bin aktiv, mein Partner mag seine Ruhe. Ich möchte mich auch in der Schweiz bereichern und Neues erleben, er braucht das nicht.

Wir sind schon einige Male aneinandergeraten. Was raten Sie uns?

M. S.* aus K.

Liebe M.

Wie Sie sehen, ergibt sich das, was man Hausfrieden nennt, vor allem aus der Ähnlichkeit der Ansichten und Bedürfnisse.

Sind diese zu verschieden, entsteht endloser Stress. Dann stellt sich immer wieder die Frage, wer sich durchsetzt – selbst in den lächerlichsten Details. Es gibt Paare, die streiten schlicht über alles.

Zur Person: Thomas Meyer Schriftsteller, Drehbuchautor – und Coach in Beziehungs- und Liebesfragen: Thomas Meyer, Jahrgang 1974, berät neu die Leser*innen von blue News bei Liebeskummer und Beziehungsproblemen. Bild: Joan Minder

Diesen Machtkampf betrachten viele Betroffene als Zeichen besonders grosser Liebe – und somit als Anlass, immer so weiterzumachen. Dabei handelt es sich einfach um besonders grosse Inkompatibilität.

Davon scheinen Sie zum Glück weit entfernt zu sein. Wie es aussieht, sind Sie erst nach 26 Jahren auf eine ernsthafte Diskrepanz gestossen. Umso mehr verunsichert sie Sie nun vermutlich.

Die Entscheidung, in das kleine Dorf zu ziehen, mag gemeinsam gefallen sein – aber nicht in bestmöglicher Übereinstimmung mit Ihren jeweiligen Bedürfnissen. Sie sind offenbar noch nicht bereit, in einem kleinen, ruhigen Dorf zu leben. Womöglich werden Sie es nie sein. Sie wollen etwas erleben, und zwar das ganze Jahr.

Eine harmonische Beziehung ergibt sich aber nicht nur aus der grundsätzlichen Kompatibilität, sondern auch aus dem gemeinsamen Willen und der Fähigkeit, Kompromisse zu schliessen. Und das wiederum klappt nur mit konstruktiver Kommunikation.

Das Konzept heisst «Gewaltfreie Kommunikation»

Setzen Sie sich mit Ihrem Partner hin und sagen Sie ihm offen, wie es Ihnen mit der aktuellen Lebenssituation geht. Was Sie daran stört, und was Sie brauchen, damit Sie glücklich sind. Sprechen Sie eine möglichst konkrete Bitte aus, keinen abstrakten Wunsch. Während all dem sollte Ihr Partner nur zuhören (und sich Notizen machen), dann ist er an der Reihe.

Das Konzept heisst «Gewaltfreie Kommunikation», Sie finden dazu im Internet hilfreiche Informationen. Der Grundgedanke ist, keine Vorwürfe zu erheben, da dies nur Frust und Distanz schafft, sondern zuzuhören, nachzufragen und offen über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen.

Bestimmt werden Sie so einen Kompromiss finden, der für beide nicht nur akzeptabel ist, sondern beide zufriedenstellt. Vermutlich sind Sie mit einer Wohnung am Rand von St. Gallen oder Winterthur besser bedient als in einem Dorf.

Seine Ruhe haben kann Ihr Mann praktisch überall, am urbanen Leben teilnehmen können Sie jedoch schlecht, wenn Sie jedes Mal erst hinfahren müssen.

Viel Erfolg bei der Gewaltfreien Kommunikation und der Suche nach einer passenderen Bleibe!

Thomas Meyer

* Name der Redaktion bekannt.

