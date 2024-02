«Zum Bäcker gehen und Brötchen holen, frühstücken und dann einen langen Spaziergang mit meiner Hundedame machen»: Zoe Scarlett über ein Ritual, das sie jedes Wochenende pflegt. Bild: zVg

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Gesichtsleserin Zoe Scarlett.

Heutiger Gast ist Zoe Scarlett.

Vor vier Jahren hängte die heute 38-Jährige ihre Federboas an den berühmten Nagel. Sie beendete ihre Karriere als Burlesque-Tänzerin und liess sich zur psychologischen Gesichtsleserin ausbilden.

Als Mitinhaberin des Beratungsunternehmens «Unlimited – Es gibt immer Lösungen und Möglichkeiten» betätigt sich zudem als Coach, Podcasterin und Autorin.

1. Zoe Scarlett, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Zeitlos.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Nach monatelangem Arbeiten an meinem Buch «Sichtbar im Gesicht – Das FaceReading» konnte ich mein fertiges Skript abgeben. Nun folgt der Druck. Ich kann es kaum erwarten, am 15. März 2024 im Kulturhuus Häbse das fertige Werk der Öffentlichkeit zu präsentieren.

3. Wenn Sie die Macht hätten, zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Ich bin nicht der Mensch, der befiehlt. Damit würde ich die individuelle Grenze eines Menschen überschreiten. Ich lade Menschen lieber dazu ein, die Sichtweise zu ändern und dadurch neue Möglichkeiten zu erkennen.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Samstags gehe ich nie einkaufen. Da hat es viel zu viele Menschen in den Läden. Meine Einkäufe erledige ich lieber vor dem Wochenende.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Bei keinem. Ich brauche keinen Designer oder eine explizite Marke, um mich und meinen Wert darzustellen. In meiner Kleidung möchte ich mich wohlfühlen. Es darf bequem sein, und beim Blick in den Spiegel sollte mir gefallen, was ich sehe.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Als grosser Elvis-Fan hätte ich so gerne einmal ein Konzert vom King of Rock’n’Roll besucht. Wenn ich dann VIP-Karten erhalten hätte und dazu noch ein Abendessen mit ihm, ich glaube, dann wäre ein Traum in Erfüllung gegangen.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Geschüttelt, nicht gerührt? Das war doch das wohl bekannteste Zitat. Es ist das Einzige, was ich von James Bond kenne.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Ich muss gestehen, dass ich bis vor Kurzem gar kein Fernsehgerät besass. Aktuell schaue ich jedoch zwei Netflix-Serien gleichzeitig. «Ozark» schauen mein Partner und ich gemeinsam. Die zweite Serie, «Virgin River», ist so kitschig, dass ich sie ihm nicht antun will.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Daran mag ich mich nicht wirklich erinnern. Es ist deshalb schon eine Weile her, seit ich an einem Konzert war.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Bezeichnen wir einmal mein Wohnzimmer als Tanzfläche und stellen Sie sich vor, dass ich nicht nur tanze, sondern laut mitsinge. Dann wäre das: «Ain't No Mountain High Enough» von Marvin Gaye und Tammi Terrell.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Ich bin ein absoluter Morgenmensch und bin teilweise bereits um 5 Uhr früh wach. Dann gehe ich oft zum Sport, bevor es ein leckeres Frühstück gibt.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Unbedingt.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Kürzlich auf einem Spaziergang mit meiner Hundedame Lima entdeckte ich eine wunderschöne kleine Kapelle, habe die Tür geöffnet und kurz reingeschaut.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Das wäre wohl der Kochlöffel. Ich liebe es zu kochen, und am Wochenende ist die Zeit da, um zu kochen, zu backen und neue Rezepte auszuprobieren.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Zum Bäcker gehen und Brötchen holen, frühstücken und dann einen langen Spaziergang mit meiner Hundedame Lima machen.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Ich bevorzuge Pizza.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Mein 1955 Chevrolet BelAir ist nicht nur eine Augenweide, sondern bringt so viel Freude beim Cruisen. Das ist Autofahren!

18. Locarno oder Lugano?

Ascona.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

Französisch und dass ich wohl mit dieser Sprache etwas aus der Übung bin.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Wirklich ausruhen. Denn oft arbeite ich auch am Wochenende, weil ich meine Tätigkeit so sehr liebe. Ich habe das grosse Glück, dass ich tagtäglich das machen kann, was mir Freude bereitet. Dabei bringe ich andere Menschen als Facereader und Coach weiter und unterstütze sie so ihr volles Potenzial zu entfalten.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Ich kenne keine Gerüchte über mich. Gibt es denn welche?

22. Ihr Lieblingswitz?

Ich liebe Flachwitze. Wollte Spiderman anrufen – aber der hatte kein Netz.

Zoe Scarlett füllte den Fragebogen schriftlich aus.

