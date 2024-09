«Es ist nicht schön, verlassen zu werden. Aber das ist nicht das Problem der Person, die gehen will»: Thomas Meyer, Trennungsberater. Bild: Joan Minder

Seit Schriftsteller Thomas Meyer 2017 den Ratgeber «Trennt euch!» publizierte, hat er über 1000 Zuschriften zu Beziehungsfragen erhalten – und beantwortet. Hier spricht er über seine Erfahrungen als Trennungsberater.

Menschen sind verschieden – aber nicht so sehr.

Ebenso wenig die Herausforderungen, die wir in unseren Beziehungen erleben. Eigentlich geht es nur um eine einzige Frage: Wie bringen Paare es fertig, ihre Differenzen zu überwinden?

Spoiler: Ziemlich viele Differenzen sind leider unüberwindlich.

Ungewissheit in der Beziehung ist mit Gewissheit eine dauernde grosse Belastung. KI-Bild: Midjourney, Thomas Meyer.

Eine häufige Problemstellung besteht darin, dass der eine Partner sich trennen möchte und das auch schon mehrfach zum Ausdruck gebracht hat, der andere das aber schlicht übergeht. Das funktioniert natürlich nur, solange der oder die Trennungswillige diese Verweigerung hinnimmt. Dazu kommen wir gleich.

Das Ende einer Beziehung ist immer schmerzhaft und einschneidend. Es verändert das Leben fundamental.

Das Ende einer Beziehung ist immer schmerzhaft und einschneidend. Es verändert das Leben fundamental.

Dass jemand nach Wegen sucht, die Trennung zu vermeiden, ist verständlich.

Die einen verlegen sich aufs Diskutieren oder Betteln, andere aufs Erpressen (sehr beliebt, wenn der Kindsvater sich trennen will) – oder eben aufs Verbieten: Nein, du trennst dich nicht von mir, Punkt.

Es ist nicht schön, verlassen zu werden

Wie gesagt: Man kann das gut verstehen. Es ist nicht schön, verlassen zu werden. Aber das ist nicht das Problem der Person, die gehen will. Und beide dürfen es nicht zu ihrem Problem machen.

Das heisst, wenn deine Partnerin oder dein Partner die Beziehung beendet, bist du gut beraten, das so hinzunehmen, auch wenn es dir komplett widerstrebt.

Und dich zu fragen: Warum widerstrebt es mir so? Was für Gefühle kommen dadurch in mir hoch? Und warum? Am besten lässt du dich von einer Fachperson begleiten.

Und wenn du diejenige bist, die gehen will, und dein Partner sich querlegt und du vor lauter schlechtem Gewissen einknickst, geht es um die genau gleiche Frage:

Warum macht mir das ein derart schlechtes Gewissen? Warum ordne ich meine Bedürfnisse jenen meines Partners so radikal unter? Auch hier hilft Therapie.

Du musst dich nicht erklären

Der Wunsch, eine Beziehung zu beenden, mag das Gegenüber ängstigen und kränken. Und das wiederum kann einen selbst verunsichern und schmerzen. Aber all das macht diesen Wunsch nicht weniger legitim und bringt ihn auch nicht zum Verschwinden.

Wenn dein Partner sich deinem Trennungswunsch verweigert, solltest du nicht versuchen, ihn zu überzeugen. Du musst dich nicht erklären.

Du willst nicht mehr, das ist Grund genug, und wer ihn nicht respektiert, respektiert dich nicht – und allein das ist schon ein Anlass, die Sache zu beenden.

Erkläre einmal in aller Deutlichkeit, dass die Beziehung vorbei ist, bedanke dich für die gemeinsame Zeit, und verhalte dich danach wie jemand, der eine Beziehung beendet hat. Und nicht wie jemand, der sie beenden möchte.

