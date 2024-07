Raúl Bobadilla geht in der neuen Saison für den FC Aarau auf Torejagd. Bild: Imago

Mit Raúl Bobadilla hat der FC Aarau einen Spieler unter Vertrag genommen, der in seiner Karriere immer wieder zwischen Genie und Wahnsinn pendelte. Zuletzt spielte der 37-Jährige beim FC Schaffhausen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Challenge League ist zurück: Zum Auftakt trifft Aarau auf den FC Thun.

Der FC Thun hat den Aufstieg in die Super League nur knapp verpasst und gilt auch in dieser Saison zu den Favoriten. Aarau möchte nach einer enttäuschenden Saison ebenfalls wieder oben mitspielen.

Mit Raúl Bobadilla hat Aarau einen Spieler verpflichtet, der schon oft für Schlagzeilen gesorgt hat – auf und neben dem Platz. Mehr anzeigen

Raúl Bobadilla hat für GC, YB und Basel gespielt, in der Bundesliga ging er für Augsburg und Borussia Mönchengladbach auf Torejagd, elf Mal lief der in Argentinien geborene Mittelstürmer auch für die Nationalmannschaft Paraguays auf. Lange ist es her.

Auf die neue Saison hin wechselte der 37-jährige Mittelstürmer nun ablösefrei vom FC Schaffhausen zu Ligakonkurrent Aarau. Für den FCS erzielte Bobadilla in den letzten drei Saisons – unterbrochen von einem halbjährigen Gastspiel beim türkischen Verein Banirmaspor – 23 Tore und 5 Assists in 58 Spielen. In der vergangenen Saison bestritt er die Vorrunde glücklos in der Türkei, ehe er zum FCS zurückkehrte und dort in 17 Spielen vier Tore erzielte und einen Assist lieferte.

«Bobadilla ist ein Top-Profi und hat keinerlei Star-Allüren»

Es sind keine herausragenden Werte, doch Bobadilla soll mehr sein als nur ein Mittelstürmer. Bei der Verkündung des Transfers wurde Sportchef Elsad Zverotic wie folgt zitiert: «Raul wird unser Angriffsspiel mit seinen herausragenden Stürmerqualitäten verstärken. Zudem werden unsere jungen Spieler von seiner langjährigen nationalen und internationalen Erfahrung enorm profitieren können.»

Auch der neue blue Sport Experte Admir Mehmedi, letzte Saison noch Sportchef beim FC Schaffhausen, hat nur gute Worte für den bulligen Stürmer übrig: «Bobadilla ist ein Top-Profi und hat keinerlei Star-Allüren. Er ist ein echter Leader und hält die Kabine zusammen. Ein richtig guter Typ. Er wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas grob, aber er ist ein ganz feiner Kerl.»

Bobadillas Skandal-Akte

Dass Bobadilla einst ein gutes Vorbild für die Jungen sein könnte, darüber hätte man vor ein paar Jahren wohl laut gelacht. Denn die Skandal-Akte des 37-Jährigen ist dick. Mit Schiedsrichter-Beleidigungen, Schlägereien, einer Sufffahrt und einem Raserdelikt, für das er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt wurde und zusätzlich eine Geldstrafe von 15'800 Franken zahlen musste, sorgte er für Aufsehen.

Und selbst beim Jubeln hatte er sich nicht immer unter Kontrolle. So sorgte er an Heiligabend 2020, damals spielte er in der paraguayischen Primera Division für Guarani, für einen Skandal. Nach einem Treffer entledigte er sich nicht nur des Trikots, sondern zog auch noch die Hose ein Stück weiter nach unten. Die Aktion lächelte er weg: «Ich bereue es. Ich hoffe, meine Frau hat es nicht gesehen und sie bleibt ruhig, denn es gehört alles ihr.» Weniger lustig fand es der Verband, der ihm für den Hosen-runter-Jubel fünf Spielsperren aufbrummte.