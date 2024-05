Ausgerechnet im Endspiel der Europa League kassiert Bayer Leverkusen die erste Saisonpleite. Nach einem enttäuschenden Auftritt gegen Atalanta setzt es für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso für einmal Kritik ab.

Bayer Leverkusen kommt im Final der Europa League gegen Atalanta Bergamo nicht wie erhofft auf Touren und muss sich erstmals in der laufenden Saison geschlagen geben.

Nach 51 Spielen reisst die eindrückliche Serie der Ungeschlagenheit doch noch. Weil die Mannschaft von Xabi Alonso gegen Atalanta Bergamo kein Mittel findet, muss Bayer Leverkusen ausgerechnet im Final der Europa League die erste Niederlage der Saison einstecken. Aus der Traum vom angestrebten Triple.

Selbst Spielmacher Granit Xhaka tut sich für einmal sehr schwer, leistet sich im Spielaufbau ungewohnte Fehler und verliert die Mehrheit seiner Zweikämpfe. Und so muss sich der Nati-Captain nach dem Schlusspfiff ausnahmsweise Kritik gefallen lassen, wie ein Blick auf die Einzelkritiken der deutschen Medien und Online-Portalen zeigt:

«Der Mittelfeldmotor findet überhaupt nicht ins Spiel, erlaubt sich ungewohnt viele Ballverluste. Bekommt kaum Zugriff in die Partie. So schwach sieht man ihn selten.»

«In der ersten Hälfte mit zwölf Ballverlusten, Negativrekord für den Schweizer im Bayer-Trikot. Er konnte Lookman nicht am Schuss zum 0:2 hindern.»