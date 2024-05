Atalanta – Bayer Leverkusen 3:0 Europa League, Final 22.05.2024

Nach dem 3:0-Finalsieg von Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen erhält der Europa-League-Gewinner ein automatisches Startrecht in der Königsklasse. Nun hofft Servette auf einen schwachen Endspurt der Lombarden in der Serie A.

sda/jar SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der nächsten Saison könnten gleich sechs italienische Mannschaften in der Champions League vertreten sein.

Nach dem Triumph von Atalanta Bergamo in der Europa League hofft die AS Roma, dass Atalanta die Top 4 der Serie A nicht erreicht. Auch für Servette hätte das positive Auswirkungen.

Verpasst Atalanta die Top 4 der Serie A, wäre Servette als Drittplatzierter der Super League fix in einem europäischen Wettbewerb vertreten. Mehr anzeigen

Neben der deutschen Bundesliga (falls Dortmund die Königsklasse gewinnt) könnte auch die italienische Serie A sechs Starter für die Champions-League-Saison 2024/25 stellen. Entscheidend wird die Platzierung von Bergamo in der heimischen Liga sein.

Schliesst das Team von Gian Piero Gasperini die Saison auf einem der besten vier Plätze ab, geht der potenzielle sechste Platz für Italien verloren. Wird Bergamo dagegen Fünfter, würde der Sechste (derzeit AS Roma) in die Champions League aufrücken und einen Platz in der Europa League freimachen.

In diesem Fall würde auch Servette profitieren. Die Genfer starten als Dritte der Meisterschaft oder als Cupsieger in der kommenden Saison in der Qualifikation für die Europa League. Derzeit würden sie in der 3. Runde beginnen.

Sollte Italien aber einen sechsten Champions-League-Platz erhalten, würde Servette eine Runde vorrücken und stände bereits in den Playoffs. Damit wäre den Grenats eine europäische Gruppenphase sicher – als Sieger des Playoffs in der Europa League, als Verlierer in der Conference League.

Servette hofft auf Atalanta-Ausrutscher

Atalanta Bergamo bestreitet in der Meisterschaft noch zwei Heimspiele. Am Sonntag empfangen die Bergamasken den von Captain Ricardo Rodriguez angeführten FC Torino. Eine Woche darauf kommt es zum Duell mit der AC Fiorentina, die am nächsten Mittwoch im Final der Conference League auf Olympiakos Piräus trifft.

Servette muss auf einen Ausrutscher von Atalanta hoffen. Aktuell hat der Europa-League-Sieger zwei Punkte Rückstand auf Bologna (Platz 3) und Juventus Turin (Platz 4), welche je ein Spiel mehr bestritten haben als Bergamo.

sda/jar