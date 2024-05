Um gegen Top-Stars wie Erling Haaland antreten zu können, muss der Schweizer Meister die Hürde Champions-League-Playoffs überwinden. imago

In der nächsten Saison kriegen fünf Schweizer Teams die Chance auf die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Jedoch steht im neuen Modus nur ein Klub fix in einer Liga-Phase. So präsentiert sich die Ausgangslage.

In der nächsten Saison hat die Schweiz fünf Startplätze in den Qualifikationen zu den europäischen Klub-Wettbewerben.

Die Champions League, Europa League und Conference League werden ab 2024/25 in einem neuen Modus ausgetragen. Das hat auch Auswirkungen für die Schweizer Klubs.

Nur der Meister wird es auf jeden Fall in eine «Gruppenphase», die keine Gruppen mehr hat, schaffen. Der Cupsieger könnte im schlechtesten Fall in der Qualifikation scheitern. Mehr anzeigen

In der Saison 2024/25 wird in den europäischen Klub-Wettbewerben vieles anders. Sowohl in der Champions League als auch in der Europa League und in der Conference League wird mit einem neuen Modus gespielt. Die wichtigste Neuerung: Der Wegfall der derzeitigen Gruppenphase mit 32 teilnehmenden Klubs.

Ab nächster Saison wird es eine Liga-Phase geben, in der 36 Teams vertreten sind. Somit erhalten pro Wettbewerb vier weitere Klubs die Chance, sich mit den besten Teams Europas zu messen. Es wird pro Wettbewerb eine einzige Liga geben, in der alle 36 Teilnehmer spielen. Jedes Teams hat acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner – vier zuhause, vier auswärts. In der Conference League sind es sechs Spiele pro Mannschaft.

Die besten acht Teams der Abschlusstabelle erreichen direkt die Achtelfinals. Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 bestreiten eine Playoff-Runde. Die Sieger dieser Duelle stehen ebenfalls in den Achtelfinals. Ab dort geht es im gewohnten K.o.-Format weiter. Mehr zum neuen Modus erfährst du hier.

Ausgangslage für die Schweizer Klubs

Durch den neuen Modus ergeben sich auch Änderungen an der Setzliste, die auch Auswirkungen haben für die Schweizer Klubs. In der Fünfjahreswertung der UEFA konnte sich die Schweiz zuletzt vom 14. auf den 13. Rang verbessern. Die aktuelle Ausgangslage sieht wie folgt aus:

▶︎ Die Schweiz hat fünf europäische Quali-Startplätze.

▶︎ Der Schweizer Meister 2024 wird in den Playoffs einsteigen und auf dem Weg in die Liga-Phase der Champions League ein Duell (Hin- und Rückspiel) gegen einen anderen Landesmeister gewinnen müssen. Bei einer Niederlage steht der Meister in der Liga-Phase der Europa League.

▶︎ Der Vizemeister erhält ebenfalls die Chance auf die Champions League, muss allerdings schon in der 2. Quali-Runde einsteigen und insgesamt drei Runden überstehen, um es in die Königsklasse zu schaffen. Scheitert der Vizemeister in der Champions-League-Quali, bleibt ihm die Chance auf die Teilnahme an der Europa League oder Conference League.

▶︎ Der Schweizer Cupsieger wird in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League antreten und muss für den Einzug in die Liga-Phase zwei Duelle überstehen. Gewinnt er nur das erste Duell, reicht es immerhin noch für die Liga-Phase der Conference League. Gehen beide Duelle verloren, geht der Cupsieger leer aus.

▶︎ Der Dritt- und der Viertplatzierte der Super League werden in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League antreten und müssen bis zur Liga-Phase drei Duelle für sich entscheiden.

▶︎ Je nach Tabellensituation ist es möglich, dass der Drittplatzierte der Super League in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League antreten darf, sofern der Cupsieger die Liga auf Platz 1 oder 2 beenden wird.

▶︎ Schon jetzt steht fest, dass der Cupsieger (Servette oder Lugano) die Super-League-Saison in den Top 4 beenden wird. Somit erbt der Fünftplatzierte der Liga einen Platz und darf in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League antreten.

Die Termine der Qualifikationsrunden

Champions-League-Qualifikation 1. Runde: 9./10. 16./17. Juli 2024

2. Runde: 23./24. und 30./31. Juli 2024

3. Runde: 6./7. und 13. August 2024

Champions-League-Qualifikation 1. Runde: 9./10. 16./17. Juli 2024