Hitz: «Der Rasen ist eine Katastrophe» 14.12.2024

Der FC Basel verliert zuhause überraschend mit 0:1 gegen GC. FCB-Torhüter Marwin Hitz ist nach dem Spiel unzufrieden mit der Basler Team-Leistung – übt aber auch harsche Kritik am Rasen im heimischen St. Jakob-Park.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel ist seit drei Liga-Spielen in Serie ohne Sieg. Gegen GC gibt es zuhause eine 0:1-Niederlage.

Marwin Hitz sagt im Interview mit blue Sport, dass er mit den letzten zwei Wochen unzufrieden sei.

Der Torhüter beklagt sich aber auch über den Rasen im St. Jakob-Park: «Der Rasen war wieder eine Riesen-Katastrophe. Ich glaube, man hat im Sommer Geld investiert, ich weiss nicht, wohin das geflossen ist.» Mehr anzeigen

Der Schlussspurt des FC Basel in der Super League ist ordentlich missglückt. Ende November lag der FCB noch an der Tabellenspitze, seither gab es in drei Liga-Spielen keinen Sieg mehr. Nach zwei Remis in Serie folgte zuhause gegen GC eine ernüchternde 0:1-Niederlage.

Im Interview bei blue Sport nach dem Spiel zeigte sich Torhüter Marwin Hitz sichtlich enttäuscht: «Die letzten Spiele hat leider einiges gefehlt. Das heute war ein schlechtes Fussballspiel. Von allen Parteien würde ich sagen.»

Auf dem Niveau des Spiels sei auch die Unterlage gewesen. Hitz ist verärgert: «Der Rasen war wieder eine Riesen-Katastrophe. Ich glaube, man hat im Sommer Geld investiert, ich weiss nicht, wohin das geflossen ist.» Es sei extrem schwierig, auf diesem Platz Fussball zu spielen.

Hitz unterstreicht, dass der Rasen keine Ausrede sein soll. Es haben gegen GC nicht nur Kleinigkeiten, sondern auch grössere Dinge gefehlt. Man sei zu wenig gut im Spiel und zu wenig gut am Ball gewesen. Dazu habe man ein Tor hergeschenkt wie schon in den letzten Wochen. Hitz resümiert: «Schlussendlich sind wir sehr unzufrieden mit den letzten zwei Wochen.» Trotz diesem enttäuschenden Abschluss sei es alles in allem aber eine positive Hinrunde gewesen.

