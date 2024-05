Elf Streiche der ungeschlagenen Nachspielzeit-Könige

Leverkusen – AS Roma 2:2 09.05.2024

Bayer Leverkusen knackt eine fast 60 Jahre alte europäische Bestmarke und bleibt auch im 49. Spiel in Folge ohne Niederlage. Einmal mehr braucht es dafür aber einen späten Treffer der Nachspielzeit-Könige.

Bayer Leverkusen wendet gegen die AS Roma die erste Saisonpleite erst tief in der Nachspielzeit ab und bleibt damit auch im 49. Spiel in Folge ungeschlagen.

Leverkusen stellt damit einen neuen europäischen Rekord auf, braucht auf dem Weg dahin aber mehrfach Tore in letzter Sekunde.

Fast 60 Jahre lang hält Benfica Lissabon die europäische Bestmarke für die längste Serie der Ungeschlagenheit. Zwischen Dezember 1963 und Februar 1965 bleiben die Portugiesen in wettbewerbsübergreifend 48 Partien in Folge ohne eine einzige Niederlage. Doch seit Donnerstagabend ist Benfica den eindrücklichen Rekord los.

Schuld daran ist Bayer Leverkusen. Das 2:2 gegen die AS Roma bedeutet nicht nur den Finaleinzug in der Europa League, sondern ist auch das 49. Spiel in Folge ohne Niederlage. Ob in den bisherigen 32 Bundesliga-Spielen, den 5 DFB-Pokalpartien oder den 12 Europa-League-Duellen – Granit Xhaka und Co. sind einfach nicht zu bezwingen.

Dabei steht das Team von Xabi Alonso mehrfach nur Sekunden vor der ersten Niederlage, zieht den Kopf aber ausnahmslos aus der Schlinge. Die Streiche der Nachspielzeit-Könige in der Übersicht:

15. September 2023: Bayern vs. Leverkusen 2:2

Erst in der 86. Minute schiesst Leon Goretzka den deutschen Serienmeister in Führung, zum Sieg reicht es den Bayern aber nicht. Exequiel Palacios verwandelt einen Foulelfmeter in der 94. Minute zum Ausgleich.

9. November 2023: Qarabag vs. Leverkusen 0:1

Ein Penaltypfiff tief in der Nachspielzeit verhilft Bayer in der Europa-League-Gruppenphase zum Auswärtssieg über Qarabag. Victor Boniface verwandelt in der 94. Minute eiskalt.

Qarabag – Leverkusen 0:1 Gruppenphase Europa League, 4. Spieltag 09.11.2023

13. Januar 2024: Augsburg vs. Leverkusen 0:1

Bis zur 94. Minute bieten Ruben Vargas und der FC Augsburg der Werkself am 17. Bundesliga-Spieltag Paroli. Dann kommt Exequiel Palacios und trifft doch noch zum knappen Auswärtssieg.

20. Januar 2024: Leipzig vs. Leverkusen 2:3

Nach einer Stunde noch im Hintertreffen, schafft Leverkusen bei RB Leipzig noch die Wende. Der Siegtreffer zum 3:2-Auswärtstriumph durch Piero Hincapié fällt erst in der 91. Minute.

6. Februar 2024: Leverkusen vs. Stuttgart 3:2

Hochspannung im Viertelfinal des DFB-Pokals: Stuttgart ärgert die Seriensieger und führt bis zur 66. Minute. Doch Amine Adli sorgt erst für den Ausgleich, bevor Jonathan Tah die Partie mit seinem Treffer in der 90. Minute entscheidet.

Jonathan Tah bejubelt mit Teamkollegen seinen späten Siegtreffer gegen den VfB. Bild: Keystone

7. März 2024: Qarabag vs. Leverkusen 2:2

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League muss die Werkself lange unten durch. Nach der Einwechslung von Xhaka gelingt aber die Aufholjagd. Der Ausgleich durch Patrik Schick fällt erst in der 92. Minute.

14. März 2024: Leverkusen vs. Qarabag 3:2

Eine Woche darauf legt Leverkusen im Rückspiel noch einen drauf. Diesmal führt Qarabag bis in die Nachspielzeit, bevor Patrik Schick mit zwei Toren in der 93. und in der 97. Minute für die sensationelle Wende und den Viertelfinal-Einzug sorgt.

Leverkusen – Qarabag 3:2 Europa League, Achtelfinal-Rückspiel 14.03.2024

30. März 2024: Leverkusen vs. Hoffenheim 2:1

Bis zur 88. Minute rennt Bayer vor Heimpublikum einem Rückstand hinterher. Dann trifft Robert Andrich zum Ausgleich. Und nur drei Zeigerumdrehungen später sorgt Patrik Schick mit seinem Treffer in der 91. Minute für Ekstase in der BayArena.

21. April 2024: Dortmund vs. Leverkusen 1:1

Beinahe erwischt es Leverkusen am 30. Spieltag der Bundesliga gegen Champions-League-Finalist Dortmund. Doch Josip Stanisic hat etwas dagegen und markiert in der 97. Minute tatsächlich noch den Ausgleich.

Granit Xhaka und Co. bejubeln den späten Ausgleich im Signald Iduna Park. Keystone

27. April 2024: Leverkusen vs. Stuttgart 2:2

Wieder sieht es lange nach der ersten Saisonpleite für Xabi Alonso und Co. aus. Diesmal sorgt Robert Andrich in der 96. Minute dafür, dass die Wahnsinns-Serie weitergeht.

9. Mai 2024: Leverkusen vs. AS Roma 2:2

Im 49. Saisonspiel zeichnet sich einmal mehr die erste Leverkusen-Pleite ab. Weil Josip Stanisic in der 97. Minute noch zuschlägt, hält die Serie der Ungeschlagenheit an.