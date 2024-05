So feiern die Olympiakos-Fans den historischen Triumph Als erstes griechisches Team gewinnt Olympiakos Piräus einen europäischen Titel – und das erst noch vor der eigenen Haustür. Nach dem Triumph steigt ein verrücktes Fest. 30.05.2024

Als erstes griechisches Team gewinnt Olympiakos Piräus einen europäischen Titel – und das erst noch vor der eigenen Haustür. Nach dem Triumph steigt ein verrücktes Fest.

Olympiakos Piräus gewinnt den Conference-League-Final gegen Fiorentina dank eines Treffers in der Verlängerung 1:0.

Olympiakos ist der erste griechische Fussballverein, der einen europäischen Titel gewinnt.

Olympiakos ist der erste griechische Fussballverein, der einen europäischen Titel gewinnt.

Nach dem Triumph wird in den Strassen ohne Ende gefeiert. Mehr anzeigen

Nach 90 torlosen Minuten geht der Conference-League-Final zwischen Olympiakos Piräus und Fiorentina in die Verlängerung. Dort erzielt Ayoub El Kaabi in der 116. Minute den einzigen Treffer der Partie. Nur zwölf Kilometer vom eigenen Stadion entfernt, schreibt Olympiakos im Stadion des Erzrivalen AEK Geschichte. Als erster griechischer Verein holt Piräus einen europäischen Titel.

Die Olympiakos-Spieler im Bus erhalten einen unglaublichen Empfang. Bild: Keystone

Bereits im Vorfeld haben sich tausende Menschen zum Public Viewing getroffen. Was nach dem Triumph abgeht, das lässt sich kaum in Worte fassen. Die Stadt verwandelt sich in ein rotes Feuermeer, es wird Pyrotechnik ohne Ende gezündet.

Olympiakos ist nach der AS Rom und West Ham United der dritte Sieger der in der Saison 2021/22 ins Leben gerufenen Conference League. 20 Jahre nach dem sensationellen Triumph bei der Europameisterschaft wird in Griechenland erneut Geschichte geschrieben.

