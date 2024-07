Die Spieler des FC Zürich wollen nach dem gelungenen Saisonstart in der Super League in Yverdon auch im Europacup jubeln. Keystone

Nach dem FC Lugano am Dienstag starten am Donnerstagabend auch der FC Zürich und der FC St. Gallen mit Heimpartien in den Europacup. Was liegt für die beiden Klubs drin?

In den Hinspielen der 3. Qualifikationsrunde für die Conference League trifft Zürich im Letzigrund auf den irischen Klub Shelbourne, derweil St. Gallen ebenfalls im heimischen Stadion die Kasachen von Tobol Kostanai empfängt. Die Schweizer Klubs starten als Favoriten in diese Duelle, müssen aber aufpassen: St. Gallens Gegner Kostanai warf vor einem Jahr den FC Basel aus dem Europacup.

Während sich der FC Zürich in den letzten 16 Jahren siebenmal für eine europäische Gruppenphase zu qualifizieren vermochte, blieben europäische Highlights für den FC St. Gallen zuletzt eine Rarität. Vor zehn Jahren spielte St. Gallen die Gruppenphase der Europa League, seither scheiterten die Ostschweizer 2018 gegen die Norweger aus Sarpsborg und 2020 gegen AEK Athen zweimal gleich beim ersten Auftritt.

Zürich und St. Gallen, aber auch der Liechtensteiner Challenge-League-Klub Vaduz, der zuerst auswärts in Irland gegen St. Patrick's Athletic antritt, müssen drei Runden überstehen, um die Gruppenphase der Conference League zu erreichen.

