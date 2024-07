Die Super-League-Trainer Marco Schällibaum, Thomas Häberli, Fabio Celestini und Patrick Rahmen (v.l.n.r.) sitzen nicht alle gleich sicher im Sattel.

Vier der zwölf Super-League-Vereine starten mit einem neuen Trainer in die Saison 2024/25. Nicht alle werden diese überstehen, zumindest käme dies einer faustdicken Überraschung gleich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Super League werden seit Jahren jede Saison mehrere Trainer entlassen. Hier erfährst du, wer besonders gefährdet ist.

Am Samstag beginnt die Super-League-Saison 2024/25.

In der höchsten Schweizer Liga wurde letztmals in der Spielzeit 2000/01 kein Trainer entlassen. Seither mussten jede Saison mindestens vier Trainer den Posten frühzeitig räumen – 22 Mal waren es gar mehr als vier.

In der letzten Spielzeit standen alleine beim FC Basel mit Timo Schultz, Heiko Vogel und Fabio Celestini drei verschiedene Trainer an der Seitenlinie. Immerhin: Letzterer geniesst noch immer das Vertrauen der Vereinsleitung und startet als FCB-Trainer in die am Wochenende beginnende Saison.

Servette (Thomas Häberli), YB (Patrick Rahmen), Winterthur (Ognjen Zaric) und St.Gallen (Enrico Maassen) gehen mit neuen Übungsleitern in die kommende Spielzeit. Und beim FCZ ist Ricardo Moniz vom Interimstrainer zum Cheftrainer aufgestiegen.

Mit diesen Trainern starten die Superligisten in die Saison

Und welche Trainer sind in dieser Saison besonders gefährdet? Es folgt die Einschätzung von blue Sport. Gefahrenstufe 5 bedeutet, dass der Trainer die Saison mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht überstehen wird. Gefahrenstufe 1 kommt nahezu einer Jobgarantie gleich.

Je mehr ⚡ du siehst, desto grösser ist die Gefahr für den Coach.

Sion ⚡⚡⚡⚡⚡ Didier Tholot

Der 60-jährige Didier Tholot hat Sion zurück in die Super League geführt. Schön und gut. In der höchsten Liga wird Sion aber sicher wieder öfters als Verlierer vom Platz gehen als dies in der Challenge League der Fall war. Und wer Christian Constantin kennt, der weiss, dass das für einen Trainer nichts Gutes bedeutet.

Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klick dich durch die Galerie. Bild: Keystone #62 Didier Tholot, Juni 2023 – … Bild: Keystone #61 Paolo Tramezzani, Mai 2023 – Juni 2023 Bild: Keystone #60 David Bettoni, März 2023 – Mai 2023 Bild: Keystone #59 Christian Constantin, interimistisch Februar – März 2023 Bild: Keystone #58 Fabio Celestini, November 2022 – Februar 2023 Bild: Keystone #57 Paolo Tramezzani, Oktober 2021 – November 2022 Bild: Keystone #56 Marco Walker, März 2021 – Oktober 2021 Bild: Keystone #55 Christian Constantin, interimistisch März 2021 Bild: Keystone #54 Fabio Grosso, August 2020 – März 2021 Bild: Keystone #53 Paolo Tramezzani, Juni 2020 – August 2020 Bild: Keystone #52 Ricardo Dionisio Pereira, Januar 2020 – Juni 2020 Bild: Keystone #51 Christian ‹Zermatten›, interimistisch November 2019. Bild: Keystone #50 Stéphane Henchoz, Juli 2019 – November 2019. Bild: Keystone #49 Murat Yakin, September 2018 – Mai 2019. Bild: Keystone #48 Maurizio Jacobacci, Februar 2018 – September 2018. Bild: Keystone #47 Gabri, Oktober 2017 – Februar 2018. Bild: Keystone #46 Paolo Tramezzani, Juni 2017 – Oktober 2017. Bild: Keystone #45 Sébastien Fournier, April 2017 – Juni 2017. Bild: Keystone #44 Peter Zeidler, August 2016 – April 2017. Bild: Keystone #43 Christian Constantin, interimistisch August 2016. Bild: Keystone #42 Didier Tholot, Januar 2015 – August 2016. Bild: Keystone #41 Jochen Dries und Admir Smajic, September 2014 – Dezember 2014. Bild: Keystone #40 Jochen Dries und Frédéric Chassot, Juni 2014 – September 2014. Bild: Keystone #39 Raimondo Ponte, Februar 2014 – Mai 2014. Bild: Keystone #38 Laurent Roussey, Oktober 2013 – Februar 2014. Bild: Keystone #37 Michel Decastel, Mai 2013 – Oktober 2013. Bild: Keystone #36 Gennaro Gattuso und Arno Rossini, Februar 2013 – Mai 2013. Bild: Keystone #35 Victor Muñoz, Dezember 2012 – Februar 2013. Bild: Keystone #34 Pierre-André Schürmann, Oktober 2012 – Dezember 2012. Bild: Keystone #33 Michel Decastel, September 2012 – Oktober 2012. Bild: Keystone #32 Sébastien Fournier, Juni 2012 – September 2012. Bild: Keystone #31 Vladimir Petkovic, Mai 2012. Bild: Keystone #30 Sébastien Fontbonne und Rolland Courbis, April 2012 – Mai 2012. Bild: Keystone «#29 Laurent Roussey, Februar 2011 – April 2012.» Bild: Keystone #28 Bernard Challandes, Mai 2010 – Februar 2011. Bild: Keystone #27 Didier Tholot, April 2009 – Mai 2010. Bild: Keystone #26 Christian Constantin, interimistisch April 2009. Bild: Keystone #25 Umberto Barberis und Christian Zermatten, Dezember 2008 – April 2009. Bild: Keystone #24 Christian Constantin, Oktober 2008 – Dezember 2008. Bild: Keystone #23 Uli Stielike, Mai 2008 – Oktober 2008. Bild: Keystone #22 Alberto Bigon, März 2008 – Mai 2008. Bild: Keystone #21 Charly Rössli und Maurizio Jacobacci, Dezember 2007 – März 2008. Bild: Keystone #20 Alberto Bigon, Februar 2007 – Dezember 2007. Bild: Keystone #19 Pierre-Albert Chapuisat, November 2006 – Februar 2007. Bild: Keystone #18 Marco Schällibaum, Oktober 2006 – November 2006. Bild: Keystone #17 Christophe Moulin, interimistisch Oktober 2006. Bild: Keystone #16 Nestor Clausen, Mai 2006 – Oktober 2006. Bild: Keystone #15 Christophe Moulin, Oktober 2005 – Mai 2006. Bild: Keystone #14 Gianni Dellacasa, Juli 2005 – Oktober 2005. Bild: Keystone #13 Gilbert Gress, August 2004 – Juli 2005. Bild: Keystone #12 Christian Zermatten, interimistisch August 2004. Bild: Keystone #11 Admir Smajic, Mai 2004 – August 2004. Bild: Keystone #10 Guy David (kein Foto), November 2003 – Mai 2004/mit Tholot. Bild: Keystone #9 Didier Tholot, Juli 2003 – Mai 2004. Bild: Keystone #8 Charly Rössli, März 2003 – Juli 2003. Bild: Keystone #7 Alberto Bigon, August 1996 – September 1997. Bild: Keystone #6 Jean-Claude Richard, interimistisch August 1996. Bild: Keystone #5 Michel Decastel, Juli 1995 – August 1996. Bild: Keystone #4 Jean-Claude Richard, Oktober 1994 – Juli 1995. Bild: Keystone #3 Umberto Barberis, Juli 1993 – Oktober 1994. Bild: Keystone #2 Claude Andrey, Januar 1993 – Juli 1993. Bild: Keystone #1 Jean-Paul Brigger, Juli 1992 – Januar 1993. Bild: Keystone Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klick dich durch die Galerie. GCZ ⚡⚡⚡⚡ Marco Schällibaum

Marco Schällibaum rettete GC als Feuerwehrmann in extremis vor dem Abstieg. In den neun Spielen unter seiner Führung gab es drei Siege, drei Niederlagen und drei Remis. Bleibt es bei diesem Schnitt, so droht erneut ein Kampf ums Überleben – und in solchen Fällen wird bekanntlich ziemlich oft der Trainer geopfert.

Servette ⚡⚡⚡⚡ Thomas Häberli

Nach dreieinhalb Jahren an der Seitenlinie von Estlands Nationalteam kehrt Thomas Häberli in den Schweizer Klubfussball zurück. Und er übernimmt einen Posten, bei dem er liefern muss. Denn die Erwartungen in Genf sind gross. Letzte Saison gewinnt Servette unter René Weiler erstmals seit 2001 den Cup und beendet die Spielzeit im 3. Rang. Und im Jahr davor wurde Servette unter Alain Geiger Vizemeister. Ob Häberli der richtige Mann für diesen Job ist? Grosse Erfolge hat er in seiner bisherigen Trainer-Karriere noch nicht vorzuweisen.

Luzern ⚡⚡⚡⚡ Mario Frick

Mario Frick ist seit zweieinhalb Jahren beim FC Luzern und ist damit im Ranking der dienstältesten Super-League-Trainer hinter Mattia Croci-Torti die Nummer 2. Die vergangene Saison endete aber mit dem Verpassen der Champonship Group enttäuschend. Dass mit Ardon Jashari einer der besten Spieler den Verein verlässt, dürfte ihm die Arbeit nicht erleichtern. Dass er mit einem Abgang liebäugelte, wird auch nicht allen im Verein gefallen haben. Sein Team muss auf Anhieb punkten, ansonsten droht der frühe Knall.

St.Gallen ⚡⚡⚡⚡ Enrico Maassen

Beim FC St.Gallen beginnt eine neue Zeitrechnung. Nach sechs Jahren Peter Zeidler steht in der kommenden Saison Enrico Maassen als Trainer an der Seitenlinie. Solange der 40-jährige Ex-Augsburg-Trainer ähnlich attraktiven Powerfussball spielen lässt, dürfte er ziemlich sicher im Sattel sitzen. Einen Titel muss man in St.Gallen ja nicht gewinnen, um die Herzen der Fans zu erobern.

Winterthur ⚡⚡⚡⚡ Ognjen Zaric

Der 35-jährige Zaric war bei Basel und Winterthur Co-Trainer von Patrick Rahmen. Nun darf er beweisen, dass er auch als Cheftrainer funktioniert. Winterthur scheint dafür ein gutes Pflaster zu sein, denn die Erwartungen sind nicht überrissen und so muss Zaric nicht beim ersten Gegenwind um seinen Job bangen. Dennoch muss er beweisen, dass er dem Job gewachsen ist.

FCZ ⚡⚡⚡ Ricardo Moniz

Unter der Führung des 60-jährigen Niederländers hat der FCZ vier von fünf Spielen gewonnen und sich Platz vier in der Endtabelle gesichert. Moniz war zuvor bereits beim FCZ im Nachwuchs tätig und hat seine Chefs offenbar überzeugt. Natürlich muss auch er Resultate liefern, doch momentan geniesst er das uneingeschränkte Vertrauen der Führungsetage.

Yverdon ⚡⚡⚡ Alessandro Mangiarratti

Mangiarratti übernahm bei Yverdon vergangene Saison am 13. Spieltag das Ruder, nachdem Marco Schällibaum trotz ordentlichem Saisonstart entlassen wurde. Unter seiner Führung hat Yverdon nie mehr als zwei Spiele in Folge gewonnen und im Schnitt gerade mal 1,19 Punkte pro Spiel gewonnen. Mangiarratti bewegt sich auf dünnem Eis.

Basel ⚡⚡⚡ Fabio Celestini

Unter der Führung von David Degen darf sich kein Trainer zu sicher fühlen. Fabio Celestini hat bislang aber gute Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass der FC Basel nicht bis zum bitteren Ende um den Klassenerhalt bangen musste. Von den letzten acht Pflichtspielen hat der FCB keines mehr verloren und nur drei Gegentore kassiert. Vom Titel spricht zwar niemand, doch der FCB will sicher wieder vorne mitmischen. Legen die Basler einen Fehlstart hin, wird die Luft für den Trainer rasch dünn.

Lausanne ⚡⚡⚡ Ludovic Magnin

Magnin ist einer von drei Trainern, die länger als zwei Jahre im Amt sind. In seiner ersten Saison führte er Lausanne-Sport zurück in die Super League, in der zweiten schaffte er mit seinen Mannen den Klassenerhalt.

Lugano ⚡⚡ Mattia Croci-Torti

Mattia Croci-Torti hat beim FC Lugano seit dem 20. September 2021 das Sagen – damit ist er der dienstälteste Super-League-Trainer. Und sein Leistungsausweis ist beeindruckend. Lugano startet als amtierender Vizemeister in die Saison, zudem hat Lugano 2022 den Cup gewonnen und in den beiden folgenden Saisons knappe Final-Niederlagen kassiert. Der allseits beliebte Croci-Torti muss sich noch keine Sorgen machen, allerdings ist natürlich im Tessin auch die Erwartungshaltung gestiegen.

YB ⚡⚡ Patrick Rahmen

Im Nachhinein gab FCB-Boss David Degen zu, mit dem Rauswurf Patrick Rahmens einen Fehler begangen zu haben. Der inzwischen 55-Jährige musste im Februar 2022 seinen Posten räumen, obschon der FCB unter ihm sehr gute Spiele ablieferte und mit einen Schnitt von 2,11 Punkte pro Spiel aufwartete. Auch als Trainer der U21-Nati überzeugte Rahmen, genauso wie in der vergangenen Saison beim FC Winterthur. Nichts spricht dagegen, dass er auch bei YB ganze Arbeit leistet.

