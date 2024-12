Die Frage nach dem besten Team ist kaum zu beantworten, die Liga im Dezember so ausgeglichen ist wie selten. Aber wer ist ihr bester Spieler? Kutesa? Shaqiri? Steffen? Sanches? Oder ein anderer? blue Sport präsentiert 11 Spieler zur Auswahl. Wem gibst du deine Stimme?

Michael Wegmann Michael Wegmann

17 Runden sind gespielt, der Leader der Super League wechselt quasi von Spieltag zu Spieltag. Die Frage nach der besten Mannschaft ist so schwer zu beantworten wie lange nicht mehr.

Doch wie steht's um die Frage nach dem besten, dem wichtigsten Spieler? blue Sport hat eine Auswahl zusammengestellt.

St. Gallen Lukas Görtler (30)

Der Deutsche ist beim FC St. Gallen längst die grosse Integrationsfigur – Captain, Leithammel, Charakterkopf. Der Mittelfeldspieler gibt immer Vollgas, geht immer voran und übernimmt Verantwortung. Zudem ist Görtler auch effizient: 4 Tore und 2 Assists bisher. Der wichtigste St. Galler, keine Frage.

Zürich Antonio Marchesano (33)

Schlitzohr mit feinem Fuss und vielen Freiheiten und intelligenten Laufwegen. Ihn aus dem Spiel nehmen? Quasi unmöglich. Er traf in den ersten 10 Runden viermal. Bis zu seiner Verletzung holte der FCZ 2,1 Punkte pro Spiel im Schnitt, seither noch 0,85 Punkte. Sagt irgendwie alles über seine Klasse.

Lausanne Alvyn Sanches (21)

21 Jahre alt, in Frankreich geboren, portugiesisch-schweizerischer Doppelbürger, 1,83 Meter gross. Schnell, clever, raffiniert, trick- und torreich. Einer der mittlerweile raren Strassenkicker, und dennoch seriös und zuverlässig im Rückwärtsgang. Bei ihm sieht Fussball so leicht aus. 5 Tore, 3 Assists bis jetzt. Dürfte der eleganteste Fussballer der Liga sein und ist quasi nur mit Fouls zu stoppen. 38-mal regelwidrig gestoppt, Ligarekord. Zudem führt er auch die Rangliste der gewonnen Zweikämpfe (126) und der gelungenen Tacklings (27) an.

Basel Xherdan Shaqiri (33)

Einen linken Fuss wie seinen gibt's keinen zweiten in der Schweiz. Nach einer kurzen Anlaufzeit hat er sich auf seine Mitspieler eingestellt und sie sich auf ihn. Mit 5 Toren und 8 Assists der Spieler mit den meisten Skorer-Punkten der Super League. Mit Ball am Fuss zweifellos genial, in den Statistiken gegen den Ball hat Shaq Luft nach oben – ein gelungenes Tackling bisher.

Lugano Renato Steffen (33)

Ein Spektakel-, ein Unterschiedsspieler, ein Charakterkopf – auch vor dem Mikrofon. Steffen polarisiert, Steffen unterhält. Steffen fällt auf. Giftig und gallig wie Görtler. Pusht pausenlos und fordert viel von seinen Mitspielern und sich selbst. Und Steffen liefert: 7 Tore, 3 Assists. Er überzeugt mit Lugano auch auf europäischer Bühne. Nominiert als Spieler des Jahres der Super League 2024, welcher an der Swiss Football Night am 13. Januar ausgezeichnet wird.

Servette Dereck Kutesa (26)

10 Tore bisher, damit Leader der Torschützenliste. Wirbelwind mit Raketenantritt, sprintete in den letzten Wochen auch in die Nationalmannschaft. Mit 60 am meisten Abschlüsse der Liga, mit 31 auch am meisten Torschüsse. Bei so viel Tordrang haut das mit den Assists noch nicht so hin: kein einziger in 1298 Ligaminuten. Wie Steffen von der Liga für den Spieler des Jahres in der Super League nominiert.

Basel Dominik Schmid (26)

Sein Beruf? Linksverteidiger beim FCB. Doch Schmid verhindert nicht nur Tore, er schiesst auch welche und bereitet sie vor. 6 Skorerpunkte bisher und damit gefährlichster Verteidiger der Liga. Was Einstellung und Einsatz angeht, macht dem FCB-Captain eh keiner was vor.

YB Filip Ugrinic (25)

Das Herzstück von YB. Der Motor der Berner im Mittelfeld, auch wenn die Maschinerie derzeit nicht mehr so reibungslos läuft wie noch in den letzten Jahren. Technisch versiert und robust, zudem tritt er gefährliche Ecken und Freistösse. Ebenfalls nominiert für den «Super League Player 2024»

Sion Numa Lavanchy (31)

Mister Zuverlässig, Mister Pflichtbewusst, zudem Duracell-Hase an der Seitenlinie: rauf und runter, rauf und runter. Auch Dauerläufer der Liga – hat regelmässig mit am meisten Kilometer auf seinem Tacho. Und hat als nur einer von nur zwei Feldspielern bisher jede einzelne Liga-Minute gespielt.

Lugano Ignacio Aliseda (24)

Der Argentinier ist zwar nur 168 Zentimeter klein, auf dem Platz aber ein ganz Grosser. Im Sturm auf allen Positionen einsetzbar, beidfüssig, Instinkt, Ballgefühl, Timing und Effizienz. Überall top. 9 Skorerpunkte in 773 Ligaminuten, heisst pro Spiel mehr als eine Torbeteiligung. Effizienter als er? Keiner. Noch sein grosser Schwachpunkt: seine Verletzungsanfälligkeit.

Luzern Thibault Klidje (23)

Der schnelle, wirblige Togolese ist diese Saison so richtig in der Super League angekommen. Nur 170 Zentimeter klein trumpft er gross auf: mit 7 Toren und 2 Assists der gefährlichste Luzerner. Mit Steffen zweitbester Skorer der Liga. Hinzu kommt eine imposante Geschwindigkeit- und Wendigkeit.