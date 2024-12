Shaqiri: «Wir müssen uns Gedanken machen, ob wir die besten Schiedsrichter haben» Xherdan Shaqiris klare Meinung über die Leistung von Schiedsrichter Lionel Tschudi beim Spiel zwischen St.Gallen und Basel. 08.12.2024

Nach der Partie zwischen St.Gallen und Basel kritisierte Xherdan Shaqiri die Qualität der Schweizer Schiedsrichter. In den Kommentaren bei blue News erhält der FCB-Star viel Gegenwind für seine Aussagen.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC St.Gallen und Basel trennen sich am Sonntag 1:1.

Nach 72 Minuten jubeln die Basler über das vermeintliche Tor von Kade. Nach VAR-Eingriff wird der Treffer aber zurückgenommen – stattdessen gibt es die Rote Karte für Basels Traoré. Im Interview mit blue Sport ärgerte sich Shaqiri über den Entscheid.

Der FCB-Star kritisierte die fehlende Qualität der Schweizer Schiris. In den Kommentaren auf blue News verteidigen viele User die Unparteiischen. Mehr anzeigen

Die Kommentare der blue News Leser

waki: «Auch Shaq ist ein guter, aber kein super Spieler. Er macht auch zu viele Fehler – so haben auch die Schiedsrichter das Recht, Fehler zu machen.»

Lockiefru35: «Also Shaq sollte das Reglement lernen und nicht einfach rumposaunen.»

Obvious: «Der Schiri hat korrekt nach dem Regelbuch gepfiffen (...) Die Gesundheit der Spieler hat Vorrang, und die war gefährdet bei Quintilla, als der Basler mit gestrecktem Bein zuerst den Ball und dann das Bein traf. Zum Glück ist nichts gebrochen. Shaqiri kennt die Regeln nicht. Er soll sich daher nicht so gross aufspielen.»

Jetztaber123: «Wenn Shaqiri mal genau hinschaut, bleibt er dann bei der gleichen Meinung? Wenn der VAR für dich entscheidet, dann ist es gut, aber wenn es für den Gegner ist, dann nicht. Shaqiri sollte sich Gedanken machen, wenn ihm dies widerfahren wäre und er mir gebrochenem Sprunggelenk vom Platz müsste. Dann würde er bestimmt auch anders denken. Es ist wie im richtigen Leben, es sind immer die anderen Schuld. Der Respekt für die Arbeit des Schiedsrichters fehlt. Ohne sie gäbe es gar keine Spiele. Der Respekt und die Fairness gehen immer mehr verloren. Zeit, Fehler bei sich zu suchen. »

Dan: «(...) Was es an dieser roten Karte zu diskutieren gibt weiss wohl auch nur Shaqiri als Exklusivmeinung.»

starlight: «Die Fussballer sollen endlich einsehen, dass im Fussball nun halt mal ein Schiri die Regeln umsetzt, Fehler passieren können und das ständige Meckern sollte ebenfalls sofort mit gelb bestraft werden. Dieses Foul hätte zu einer schwerwiegenden Verletzung führen können und deshalb ist die rote Karte absolut gerechtfertigt. Bitte besser spielen, weniger grobe Fouls verursachen und lamentieren abstellen.Die Fussballer könnten viel von den Fussballerinnen lernen!»

lisabonabetha67: «Leider hat Shaqiri definitiv nicht recht. Traoré spielte nicht den Ball (...). Rot ist gerechtfertigt. Das andere, was Shaqiri sagt, ob wir die richtigen Schiedsrichter haben, ist gerechtfertigt. Es sollte gegen spielentscheidende Szenen Einsprachemöglichkeiten geben (...).»

Yandev77: «(..) Für mich kam Quintilla zu spät, also nicht an den Ball, sondern er rannte in Traorés Fuss! Tschudi hätte sich nicht nur das Standbild, sondern die ganze Aktion Traorés zu Gemüte führen müssen, was eventuell zu einer anderen der Situation angepassten Entscheidung geführt hätte.»

Sufintei20: «Shaqiri sollte keine Interviews geben, wenn er müde ist! Die Entscheide des Schiris waren richtig!»

budiwo53: «Nach meiner Meinung gilt die Attacke klar dem Ball – somit kein Foul und somit Fehlentscheid von Schiri und Var 🙁»

Schiri-Boss kontert Shaqiri: «Im internationalen Vergleich stehen wir gut da» Daniel Wermelinger, Leiter Ressort Spitzenschiedsrichter des SFV, nimmt Stellung zu den jüngsten Vorwürfen an den Super-League-Schiedsrichtern. 09.12.2024

Agnes_1956: «Die Regeln bezüglich Handspiel oder auf-den-Fuss-stehen sind viel zu streng ausgelegt. Das ergibt dann die Experten-Meinungen, wo eigentlich immer der Schiedsrichter und der VAR schlecht aussehen. Wann endlich stehen die Schiedsrichter zusammen, mit der Forderung auf den VAR zu verzichten, und Entscheidungen anzuerkennen (...).»

Plimmiego62: «Jedes Wochenende die gleiche Diskussion wegen Schiri-Fehler. Wir haben schlechte Schiris – das ist klar. Aber auch der VAR macht viele Fehler, oft wird für den Heimklub entscheiden, das ist auch falsch. Traoré hätte nie rot sehen müssen, er trifft klar den Ball zuerst und kann nichts dafür, wenn der Gegner sein Fuss dort hinbringt – für mich ein klarer Fehlentscheid, der die Meisterschaft entscheiden kann!»

giannirodolfo: «Zum Glück bin ich nicht Schiedsrichter! Ich hätte nach den wöchentlichen Kommentaren keine Lust mehr zu pfeifen. Deshalb gratuliere ich all den Schiris, die trotzdem weitermachen!!!!»

Wiojatzog55: «Ich freue mich schon jetzt, damit wir bessere Schiris auf dem Platz haben, meldet sich sicher Shaqiri zu einem Kurs an. Weil der FCB nicht gewinnen konnte, soll wieder einmal der Schiri den Kopf hinhalten.»

Wauchiefro46: «Früher habe ich verstanden, dass Schiedsrichter auch nur Menschen sind und Fehler machen können. Die Einführung der Superzeitlupe zeigte später viele Fehler auf, aber auch viele richtige Entscheide, die genauso strittig waren in Realtime. Der VAR wurde eingeführt, damit solche Diskussionen nicht mehr vorkommen. Ich würde sagen: Projekt gescheitert (nicht umsonst diskutiert Schweden bereits die Wiederabschaffung)! Nicht nur gibt es immer noch sehr viele Diskussionen, es gibt auch ständig Spielunterbrüche, die meines Erachtens den Spitzenfussball noch mehr kaputt machen als er eh schon ist, für Zuschauer wie für Spieler. Alles wird immer komplizierter, und das macht das Leben nicht besser.»

giannirodolfo: «Jetzt habe ich die Lösung: Last KI die Spiele leiten!»