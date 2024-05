Goalie hechtet in den Pfosten und schon bricht das Tor zusammen

Bei einem Fussball-Spiel in den USA ereignet sich Kurioses. Ein Torhüter pariert einen Freistoss und kracht bei seiner Parade in den Pfosten. Das Gehäuse bricht dabei in sich zusammen und so landet auch der Nachschuss nicht im Tor.

24.05.2024