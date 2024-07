Der FC Thun nimmt einen neuen Anlauf Richtung Super League Thun-Präsident Gerber und Coach Lustrinelli starten mit viel Elan in die neue Challenge League Saison. Das Ziel ist klar: Aufstieg in die Super League. 17.07.2024

Der Barrage-Frust gegen GC ist im Berner Oberland längst verdaut. Der FC Thun will nun einen neuen Anlauf nehmen und endlich aufsteigen.

Von Andreas Aeschbach Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vergangene Saison schrammt der FC Thun knapp am Aufstieg in die Super League vorbei.

Thun-Präsident Andres Gerber macht keinen Hehl daraus, dass es in dieser Saison mit dem Aufstieg klappen soll.

Trainer Mauro Lustrinelli hat ebenfalls grosse Ambitionen, äussert sich aber zurückhaltender als sein Präsident.

Am Freitagabend startet Thun auswärts bei Aarau in die neue Saison. Den Kracher siehst du live auf blue Zoom. Mehr anzeigen

Die grosse Enttäuschung über den knapp verpassten Aufstieg in der Barrage gegen GC ist im Berner Oberland verdaut, der Frust ist dem Kampfgeist gewichen. Knapper könne man eigentlich nicht scheitern, sagt Thun-Präsident Andres Gerber zu blue Sport. «Das bedeutet, dass wir diese Saison noch einmal Anlauf nehmen.»

Gerber mag nicht um den heissen Brei herumreden, sagt: «Unser Ziel ist der Aufstieg. Wir wollen nicht mehr in die Barrage kommen, im positiven Sinn gemeint.»

Platz eins dürfte einfacher zu erreichen sein als letzte Saison, wo mit Sion ein Riese in der Challenge League mitmischte. «Auf dem Papier mag das so sein», so Gerber. «Aber einfach wird es sicher nicht. Das heisst auch, dass wir das ganze Jahr über Favorit sein werden. Und mit dieser Rolle muss man auch zurechtkommen.»

Lustrinelli: «Wir wollen es besser machen als letzte Saison»

Trainer Mauro Lustrinelli sieht die Favoritenrolle nicht so klar verteilt. «Es gibt mehrere Teams, die sich verstärkt haben. Aber ich bin sehr optimistisch, wir wollen es noch besser machen als letzte Saison.» Die Super League sei aber noch weit weg, so der Tessiner weiter. «Wir nehmen step by step. Wir sind voll im Hier und Jetzt.»

Für Thun gehts gleich bei einem Konkurrenten im Aufstiegsrennen los. Am Freitagabend um 20.15 beim FC Aarau. Die Partie siehst du im Free-TV auf blue Zoom.

Deshalb kannst du dich auf die Challenge League freuen Chris Augsburger nennt die Gründe, warum du dich auf die Challenge League freuen kannst. Der Startschuss fällt schon bald. 16.07.2024